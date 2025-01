Tot per Terrassa reclama la gratuïtat del peatge de les Fonts

El grup municipal de Tot per Terrassa (TxT) presentarà al pròxim ple del mes de gener una proposta de resolució que insta a la Generalitat de Catalunya a eliminar el peatge de les Fonts i garantir, així, “el dret a una mobilitat justa per als ciutadans i ciutadanes de Terrassa”.

La Generalitat de Catalunya va anunciar, el passat 30 de desembre, un augment d’un 1,8% al peatge de les Fonts arribant, així, als 1,39 euros els dies feiners i 3,1 euros els dissabtes, diumenges i festius.

Davant d’aquest anunci, el grup municipal de Tot per Terrassa portarà al pròxim ple del mes de gener, que se celebrarà aquest pròxim dia 31, una proposta de resolució que insta la Generalitat de Catalunya a fer efectiva la gratuïtat d’aquest peatge per garantir el dret a una mobilitat justa per a la ciutadania.

Tot per Terrassa també insta als organismes competents a habilitar mesures compensatòries o bonificacions com la que ja va estar en vigor entre Terrassa i Sant Cugat entre el 2007 i el 2012.

El partit es compromet a impulsar un front comú d’entitats, sindicats, associacions empresarials, associacions de veïns i partits polítics per fer força en aquesta reclamació, així com a posar en marxa una campanya de comunicació institucional per explicar les diferents accions que es duen a terme en el marc d’aquesta reclamació.

Aquesta demanda ve de lluny. TxT recorda que l’alcalde, Jordi Ballart, “ha reclamat en nombroses ocasions la supressió d’aquest peatge. En són alguns exemples les reunions dutes a terme amb diversos consellers de Territori de la Generalitat” o les comissions bilaterals Terrassa-Generalitat en què aquest tema ha estat a les diferents ordres del dia.