Detingut per causar destrosses en una discoteca de Terrassa

Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove acusat de causar destrosses en una discoteca de Terrassa.

Els fets van tenir lloc en la matinada d’aquest diumenge passat, 26 de gener, en un complex d’oci del polígon de Santa Margarida.

Eren les 3.30 hores quan el sistema 112 va rebre una comunicació des del carrer de Colom. Pel que ha transcendit, s’havia desencadenat una batussa en un local nocturn i un dels intervinents, molt exaltat, havia provocat danys en dues portes d’accés a l’edifici.

Retingut

Agents dels Mossos d’Esquadra del Àrea Bàsica Policial (ABP) de Terrassa van acudir al local. El presumpte autor dels fets estava retingut.

Els agents van comprovar les destrosses i van identificar el sospitós, un jove de 26 anys que va acabar detingut i traslladat a la comissaria de Can Tusell per a la instrucció de diligències per un delicte de danys.