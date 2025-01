La cooperativa Federació Farmacèutica SCCL (Fedefarma), empresa referent en el sector sanitari, ha rebut una subvenció de 250.000 euros per desenvolupar un projecte singular que lidera i que consisteix en la producció de complements alimentaris que es comercialitzarien a les farmàcies on tenen presència. La proposta implica transformar una antiga nau de distribució de Fedefarma situada a Terrassa per convertir-la en una fàbrica-laboratori amb les darreres novetats tecnològiques per a la producció d’aquests productes.

Està previst que la nova nau, situada al carrer del Llobregat, tingui una instal·lació fotovoltaica de grans dimensions que facilitaria l’autoconsum en períodes de fabricació, i que podria fer possible el consum compartit amb persones veïnes a través d’una comunitat energètica que adoptaria la forma de cooperativa de consumidors. És per aquest motiu que el projecte intercoopera amb EPI SCCL (Energia por la igualdad) i Balenyà Sostenible SCCL.

El Govern atorga 21,1 milions d’euros per desenvolupar 139 projectes singulars en l’àmbit de l’economia social

El conseller d’Empresa i Treball, l’egarenc Miquel Sàmper, ha visitat aquest dilluns la seu de Fedefarma a Gavà, des d’on ha anunciat l’atorgament de 21.100.000 euros per a desenvolupar 139 projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació. La subvenció de 250.000 euros que ha rebut Fedefarma forma part d’aquesta línia de finançament que el Departament d’Empresa i Treball impulsa mitjançant la direcció general d’Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme.

“Amb el programa Projectes Singulars, des del Departament d’Empresa i Treball afavorim el manteniment i la generació d’ocupació en el marc de l’economia social i cooperativa”, ha assegurat el conseller Sàmper. “Ho fem propiciant la creació de nous projectes empresarials mitjançant les oportunitats estratègiques generades pels propis sectors d’activitat o dels territoris”, ha afegit.

En aquesta última convocatòria, els 139 projectes singulars subvencionats beneficien 293 entitats, i es preveu el manteniment de 22.440 llocs de treball i la creació de 315 de nous. El de Fedefarma és un dels 11 projectes singulars subvencionats del sector industrial, el cinquè en nombre d’iniciatives presentades que han obtingut finançament. En total, els projectes singulars d’aquest sector han rebut 4.600.000 euros, que beneficien 37 entitats, amb la previsió de crear 46 nous llocs de treball. Entre ells, hi ha un d’innovació tecnològica de la indústria cosmètica; de descarbonització de processos industrials; i un de reparacions d’autobusos híbrids.

Per sectors, el de cultura i oci, amb 19 projectes, encapçala el nombre d’iniciatives presentades que ha rebut finançament, seguit del d’alimentació i consum (17); atenció a les persones (16); educació/formació (15); i Indústria (11). Altres sectors amb projectes singulars subvencionats són els d’urbanisme i habitatge (5); tecnologies i innovació (5); serveis d’assessoria (5); ruralitats (5); comerç (4); economia circular (4); transició energètica (4) i màrqueting i comunicació (4), entre d’altres.