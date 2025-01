La línia M9, operada per DIREXIS TGO, que connecta Esparreguera, Abrera i Terrassa, ha transportat un total de 10.694 usuaris des de la seva posada en marxa el passat abril de 2024, coincidint amb l’obertura de la carretera B-40. Des del seu llançament, el nombre d’usuaris ha anat creixent de manera sostinguda mes rere mes, consolidant aquesta nova connexió com una alternativa eficient i sostenible per a la mobilitat entre aquests municipis. Octubre ha estat el mes amb màxima afluència, destacant per l’increment significatiu d’usuaris que han optat pel transport públic per als seus desplaçaments diaris.

La línia M9 s’ha dissenyat per oferir un servei ràpid i còmode gràcies a l’ús de la nova carretera B-40, que ha escurçat els temps de trajecte entre Esparreguera, Abrera i Terrassa. Aquesta iniciativa respon a la voluntat de DIREXIS TGO d’adaptar-se a les necessitats canviants dels usuaris i fomentar una mobilitat més eficient, reduint la dependència del vehicle privat. Des de la seva creació, la línia M9 ha rebut una excel·lent acollida tant per part de la ciutadania com de les institucions locals, que valoren positivament l’impacte en la connectivitat i l’accessibilitat dels tres municipis.

Gran acollida de l’M9 Terrassa-Abrera/Esparraguera