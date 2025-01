A finals del 2024 la Fundació Joan Costa Roma del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i el Barcelona Health Hub (BHH), una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu impulsar la innovació en salut digital i transferir-la al sector salut, van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir sinèrgies per a promoure la recerca i la innovació en salut digital, així com validar noves solucions per a l’ecosistema d’atenció sanitària.

Un dels objectius del CST i de la FJCR, a més de proporcionar atenció sanitària, és expandir el coneixement científic i transferir-lo a la societat, millorant la prevenció i l’atenció de les persones amb problemes de salut. Per aquesta raó, i dins del marc d’aquesta col·laboració, el CST es posa a disposició de les empreses que formen part del BHH per identificar les necessitats del sector i oferir suport en la validació de les seves tecnologies en l’entorn de salut requerit. A més, també facilita la possibilitat de col·laborar en múltiples projectes, tant externs com interns.

El CST està format per més de 3.200 professionals i té 19 centres assistencials: vuit Centres d’Atenció Primària, dos hospitals, quatre Centres de Salut Mental, tres Centres d’Atenció Social, un Centre de Medicina Esportiva (CAR Sant Cugat) i l’únic hospital penitenciari de l’estat.

El Consorci Sanitari de Terrassa s’incorpora al Barcelona Health Hub