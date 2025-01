El PSC demana retirar del ple l’adjudicació de les Palmeres

El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) no està disposat a votar aquest divendres en el ple ordinari de gener l’expedient d’adjudicació del complex esportiu les Palmeres a l’empresa basca Depor 4 Siglo XXI SAU. El procés es complica, també en l’àmbit de la política.

L’UTE Terrassa FC-Áccura, una de les candidates que han quedat fora de l’adjudicació, ha presentat un recurs contra l’adjudicació i ha sol·licitat mesures cautelars al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Davant d’aquesta situació, el PSC demana retirar del ple el dictamen de l’adjudicació del complex esportiu “fins que un informe jurídic detallat no garanteixi la seguretat jurídica del procediment d’adjudicació”.

Els socialistes apel·len a “la complexitat i importància del procés” per demanar que l’expedient de les Palmeres no es voti aquest divendres. La formació vol guanyar temps, cosa que “ens permetrà aclarir qualsevol possible dubte, proporcionar la màxima transparència i garantir la confiança en les decisions preses”. Recorda que aquest és “un procediment molt llarg que ha durat molts anys i per això ara no podem arriscar-nos en la seva resolució només per guanyar uns dies de temps”.

El PSC ha demanat una reunió extraordinària prèvia al ple de divendres, on exposarà la seva petició de retirada del dictamen i on els grups tindran l’oportunitat de tornar a debatre la darrera hora de l’expedient de les Palmeres.

El govern municipal ha pres la decisió de deixar en mans del ple, i no de la junta de govern, com estava previst inicialment, la votació de l’expedient d’adjudicació del complex esportiu. L’argument de l’executiu és que la via plenària permet agilitzar la tramitació, una decisió que aquesta mateixa setmana va provocar la incomoditat tant del PSC com d’ERC en comissió informativa.

Ara, amb el recurs de la UTE Terrassa FC-Áccura, els socialistes han donat un pas endavant demanant la retirada del dictamen del ple fins a disposar de nous elements que garanteixin, diuen, la seguretat jurídica del procediment d’adjudicació.