Terrassa posarà xip a 1.400 gats urbans

Captura, esterilització i retorn (CER). Aquest és un dels conceptes clau del Programa de Gestió Ètica de Colònies Felines que ha posat en marxa l’Ajuntament de Terrassa en treball conjunt amb mitja dotzena d’entitats protectores de la ciutat i que aquest dimarts han presentat en públic els uns i els altres. El pla inclou la col·locació de microxips de control a uns 1.400 gats urbans vinculats a unes 130 colònies, a raó d’uns 400 animals a l’any.

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Benestar Animal, obrirà un concurs perquè les clíniques veterinàries locals presentin ofertes amb una tarifa plana per a aquesta comesa de captura, esterilització i control mitjançant dispositius. El programa de gestió contempla a més l’obligatorietat que les colònies siguin alimentades només per persones autoritzades per a això, amb una formació bàsica i després que les entitats corresponents ho sol·licitin. El consistori assumirà les despeses d’alimentació, esterilització i control.

El tinent d’alcalde Noel Duque, regidor de Benestar Animal, ha expressat la satisfacció de l’Ajuntament pel programa i el consens amb associacions “amb les quals no sempre es comparteix el llenguatge”. Es tracta d’entitats que porten “molts anys treballant” pel benestar dels felins i que han dedicat molt d’esforç, juntament amb tècnics municipals, per aconseguir “un text consensuat que pot ser millorat”. La intenció és “protegir els drets i el benestar dels gats comunitaris, treballar contra els riscos sanitaris i la sobrepoblació”.

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Benestar Animal, obrirà un concurs perquè les clíniques veterinàries locals presentin ofertes amb una tarifa plana per a aquesta comesa de captura, esterilització i control mitjançant dispositius

La llei dona de termini fins a setembre del 2025 perquè els ajuntaments es dotin de programes com el que Terrassa ha apuntalat: “Nosaltres ja el tenim i altres ciutats ens han sol·licitat informació”, ha indicat Duque, satisfet amb un programa que busca “estabilitzar les colònies i fer-ne un seguiment”. En unes setmanes, l’Ajuntament ja “xiparà” gats al seu nom. “Són responsabilitat nostra”, ha agregat el regidor abans de recordar als responsables de gats domèstics no comunitaris la responsabilitat que els pertoca en la col·locació de microxips i en l’esterilització d’aquests felins.

Mediació

Duque ha volgut donar veu a les entitats. Xavi Fustero, secretari de Salvem Animals Recollits (SAR), ha subratllat que entitats com la seva estan formades per persones “amb un sentiment d’empatia cap a totes les espècies animals”. El programa de gestió suposa “un abans i un després en la forma en què Terrassa es relaciona amb els gats urbans”. El pla inclou la mediació municipal en casos de conflictes veïnals per la presència de colònies felines.

Un dels reptes en aquest servei radica en la conscienciació, sense descartar les sancions coercitives, als promotors de noves construccions perquè respectin els hàbitats felins i es facin càrrec de les colònies assentades en els terrenys edificables: “Si quan arriben hi ha una colònia, aquesta és sagrada i han de respectar-la”, ha conclòs el tinent d’alcalde.