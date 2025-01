El grup parlamentari dels Comuns ha presentat una moció sobre les prioritats del Departament de Salut per al 2025. La moció, que es debatrà i votarà aquest dijous 30 de gener al ple de Parlament, incorpora la demanda dels Comuns d’impulsar nous centres d’atenció primària arreu del territori català. Pel que fa al Vallès Occidental es demana la construcció de dos nous CAP a Terrassa, a la zona nord i a Ca n’Anglada, on també hi hauria un nou CUAP.

La iniciativa dels Comuns insta a posar l’accent en més i millor atenció primària, remarcant-la com la màxima prioritat i garantit l’assoliment en aquesta legislatura d’un temps màxim de 48 hores per la visita amb el metge o metgessa de primària, així com frenar i reduir el preocupant augment de les assegurances de salut privades. També es reclama continuar impulsant el Pacte Nacional de Salut Mental amb una partida de 20 M€.

Els Comuns reclamen més CAP per Terrassa