Les tarifes de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es mantindran sense canvis després de l’aprovació aquest dimarts del nou decret social, que inclou les ajudes al transport, i de la seva publicació al BOE avui. D’aquesta manera, l’Estat tornarà a aportar el 30% de la bonificació, un percentatge que durant uns dies ha assumit l’ATM a raó de mig milió d’euros diaris de pèrdues. El passat 24 de gener, el consell d’administració del consorci format per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB va aprovar les noves tarifes, només amb el 20% de bonificació i que havien d’entrar en vigor el 10 de febrer, però ja han quedat sense efecte amb el nou decret.

Amb tot, la T-usual per a una zona seguirà costant 22 euros i la T-jove 44 euros per a totes les zones. També estan bonificats la T-usual FM/FN general, amb 17,60 euros per a una zona; i la T-usual FM/FN especial, amb 11 euros per a una zona, entre d’altres títols, com la T-jove FM/FN especial (22 euros). La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va explicar aquest dimarts durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu que si els preus es tornaven a modificar abans del 6 de febrer les tarifes quedaven aprovades automàticament, tal com ha acabat passant. Les tarifes seran vàlides fins al 30 de juny, quan està previst que el consell d’administració de l’ATM les ratifiqui per a la segona meitat d’any. Durant aquest any, s’establirà la caducitat dels títols corresponents al 2025. D’altra banda, la gratuïtat de l’abonament recurrent de Rodalies es mantindrà fins al 30 de juny d’aquest any, tal com estableix el decret aprovat aquesta setmana.

Els preus del transport, sense augments