Ja està obert el nou aparcament gratuït de Terrassa

El nou aparcament lliure condicionat a Terrassa, a l’avinguda de Béjar, ja està en funcionament. Dilluns passat, com estava previst, els primers vehicles van fer ús d’aquest emplaçament, dotat de 269 places gratuïtes al tram de Sant Pere Nord i el polígon industrial Nord.

El primer dia ja va ser utilitzat per desenes d’automòbils. Aquest dimecres, dia de mercat ambulant, aquest espai ha quedat inhabilitat, com tots els dimecres, però aquest dijous tornarà exercir la seva funció.

Obres

Les obres, iniciades l’octubre passat, van acabar divendres, 24 de gener, amb la col·locació de les senyals verticals amb la informació sobre l’ús de l’espai.

Amb l’habilitació de la part central de l’avinguda de Béjar com a zona d’estacionament, l’Ajuntament ha volgut donar a la necessitat d’aparcament de la zona. Es tractava de compensar la pèrdua de places al barri de Sant Pere Nord arrel de la construcció del futur parc de la República, com va avançar el Diari de Terrassa fa un any. El pla inicial contemplava encara més places.