Neix Som Vallparadís, una nova entitat veïnal

La directiva de Som Vallparadís ha treballat a l’ombra aproximadament 3 anys, sense constituir-se legalment i fent activitats i propostes pel barri. Sempre atenien demandes dels diferents veïns i “veient que l’antiga associació de veïns no els donava resposta, i no acabava d’atendre les noves necessitats del barri, vam decidir posar-nos mans a l’obra nosaltres mateixos”, explica Raül Fernández, president de la nova entitat. Amb diferents accions que van dur a terme que van millorar el barri, va arribar el moment que van veure que era l’oportunitat de constituir-se com a entitat.

Una de les seves primeres accions va ser una demanda pacificació de la via del carrer Salmerón per reduir les probabilitats d’accidents, per una banda i, per altra, per millorar la qualitat de vida. Van establir que una possibilitat era la confecció d’un carril de vianants per reduir l’ample de via, i d’aquesta manera, obligar els vehicles a reduir la velocitat. Un fet que, finalment, es va fer realitat l’any passat.

Vallparadís és un barri en creixement. Diverses cases i edificis s’han remodelat o s’han tirat a terra els darrers anys, i aproximadament unes 800 famílies van arribar-hi durant el 2023 i el 2024. Aquestes famílies han demanat molts serveis als quals no hi ha pogut arribar l’associació de veïns original, i per aquest motiu, ha sorgit Som Vallparadís. Ara, aquest barri és el primer de Terrassa en comptar amb dues associacions veïnals per fer funcionar el barri.

Des del gener, que va oficialitzar-se aquesta nova entitat, i va començar a fer promoció de socis activament, prop de 80 socis ja s’han vinculat a Som Vallparadís. Unes xifres que animen l’entitat a pensar que poden acabar aquest 2025 superant la xifra dels 200 afiliats. Més encara quan al seu compte d’Instagram ja reuneixen prop de 600 seguidors.

Ara tenen com a objectiu principal “escoltar els veïns i tornar a la qualitat de vida del barri de fa 15 o 20 anys“, explica Raül Fernández.

Neix Som Vallparadís, una nova entitat veïnal