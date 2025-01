900.000 euros per evitar l’esfondrament d’un col·lector a Terrassa

Les tanques segueixen impedint el pas pel carrer de Mañé i Flaquer, entre el de Soler i Palet i el de Prat de la Riba, i, per consegüent. l’accés a l’aparcament subterrani situat al número 2 de la plaça de l’Onze de Setembre. Fa gairebé quatre mesos que els usuaris d’aquest pàrquing de Vallparadís no poden fer-ne ús degut al perill d’enfonsament d’un col·lector que una empresa contractada per l’Ajuntament està reparant. Es calcula que la despesa total fregarà els 900.000 euros.

El termini d’execució es va iniciar el 18 de novembre i, segons les primeres previsions, els treballs hauran de quedar enllestits el 28 de febrer. Els veïns afectats pel tancament de l’aparcament utilitzen de manera provisional places d’estacionament cedides pel consistori en altres zones. Una afectada apuntava aquest divendres sentir-se “molt ben tractada per part de l’Ajuntament” en l’adopció d’aquesta mesura alternativa.

El pàrquing ocupa tres nivels subterranis d’un bloc d’una desena d’habitatges. El 5 d’octubre, el govern municipal va decidir el tancament dels voltants, i la retirada de vehicles del pàrquing. Per la plaça, a uns deu metres de fondària, discorre un col·lector que no presentava un bon estat i podia donar lloc a un enfonsament del terra. Era de petites dimensions i entrava en càrrega amb pluges intenses. Per tal d’evitar-ne el seu col·lapse, el consistori va derivar part de les aigües cap al carrer de Prat de la Riba. Abans havia examinat l’estructura anb videocàmera, sense trobar cap enfonsament.

Dues cavitats

Després de la derivació de cabdal, el 4 d’octubre, va arribar el moment de dur a terme una inspecció ocular, presencial, del col·lector, que té un pou de registre a la plaça i un altre dins de l’aparcament comunitari. El resultat va ser la detecció de dues cavitats en el subsol: una, a la plaça, davant del gual d’un garatge; una altra, sota aquest aparcament. Els dos esvorancs semblaven recents, potser provocats (o desencadenats) per tempestes l’estiu passat.

En els dos punts havia caigut el sostre del col·lector, per altra banda molt deteriorat en la resta del recorregut. Calia actuar “de forma imminent i amb la màxima celeritat”, segons un informe municipal “per tal d’evitar que els esvorancs evolucionin i arribin a posar en perill la fonamentació de les edificacions que hi ha a sobre”. Calia reparar el col·lector trencat “i reomplir els buits creats pels esvorancs”.

Aquestes tasques eren “molt complexes” des del punt de vista tècnic, per dos motius: la fondària del col·lector i el seu pas per sota d’habitatges. La resta del col·lector revisat entre els dos esvorancs es trobava “en un estat pèssim”, i la resta de volta que encara no havia caigut del sostre patia moviments que la separaven de la terra del voltant.

També era necessari inspeccionar la resta de les canonades en aquest contracte tramitat per via d’emergència “per evitar el risc imminent d’esfondrament al traçat del col·lector”. El cost estimat per a la revisió i els treballs d’urgència era de 150.000 euros pel 2024 i de 750.000 euros per al 2025.