El ple reclama a la Generalitat que aixequi o bonifiqui al peatge de les Fonts

El consistori terrassenc torna a posar sobre la taula la gratuïtat del peatge de la C-16 a les Fonts, un compromís electoral del PSC i del govern de Salvador Illa que hauria de materialitzar-se amb els pressupostos de 2025. Per unanimitat, els cinc partits del ple han votat una proposta de TxT i Junts, a la que s’ha sumat el PSC, que reclama un cop més la gratuïtat del peatge i que planteja l’alternativa d’aplicar “mesures compensatòries” o bonificacions mentre no s’aixequi la barrera.

Els terrassencs pateixen “un greuge històric”, ha recordat el regidor Xavier Cardona, amb “una barrera inacceptable que genera desigualtats territorials i perjudica l’economia dels terrassencs”.

Lluny d’aixecar barreres, al peatge de les Fonts “cada any augmenta la recaptació. S’ha encarit un 18% els darrers quatre anys”, una situació que “penalitza els desplaçaments per treball i per estudis” i genera un greu impacte ambiental. 20.000 vehicles col·lapsen cada dia la carretera de Rubí al barri de les Fonts per esquivar la barrera.

La moció aprovada demana el govern català que inclogui la gratuïtat o la bonificació al peatge de les Fonts en els pressupostos de 2025. Des de Junts, Meritxell Lluís ha recordat “el greuge” que suposa que a Catalunya molts peatges hagin prescrit, mentre al Vallès el de les Fonts continua vigent. “Només queden els del Túnel del Cadí, el de Vallvidrera i el del Garraf, amb característiques molt diferents del de les Fonts. La C-16 entre Terrassa i Sant Cugat, i la connexió amb la B-30, esdevé una ronda interurbana sense alternativa lliure de peatge, donat que la carretera de les Fonts està col·lapsada”.

Avui, els terrassencs paguen “el tram més car de peatge de Catalunya: 3,10 euros el cap de setmana i 1,39 en dies feiners per menys de 4 quilòmetres”, ha dit la regidora Lluís.

En el debat d’aquesta proposta, totes les formacions han mirat la regidora i diputada socialista Eva Candela, a la que han recordat que personalment va prometre l’any 2024, en la campanya de les eleccions catalanes, que si el PSC governava aixecaria el peatge de les Fonts.

“Ho portava al programa i ho complirem” ha dit Candela, que ha afegit un matís important: “No podrà ser del tot, perquè no es pot rescatar la concessió abans d’hora” (acaba l’any 2040).

Gratuïtat o bonificació, la mesura depèn dels pressupostos de 2025, que estan en situació de pròrroga des d’aquesta mateixa setmana.

El debat en el Parlament de Catalunya, on el PSC ha salvat “in extremis” aquesta setmana el decret de pròrroga amb els vots d’ERC i Comuns, s’ha traslladat a Terrassa, on els republicans han volgut deixar clar que “sense recursos, aquestes propostes no són viables” i què no negociaran pressupostos si no hi ha acord de finançament. “L’única opció és votar amb Junts”, ha apuntat la regidora Ona Martínez, que ha deixat la porta oberta a “facilitar els pressupostos més endavant si hi ha acord de finançament”, un gesto que obriria la porta a les bonificacions al peatge.

Entre tant, els terrassencs continuaran pagant el peatge de les Fonts i esperant que l’enèsima promesa d’aixecament de les barreres sigui una realitat. La proposta aprovada al ple serà remesa a la Generalitat. Al ple, els grups han acompanyat la moció amb una frase prou reveladora: “Si hi ha voluntat política, hi ha solució”.