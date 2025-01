S’obre el programa per conèixer l’Anella Verda de Terrassa

El Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) de Terrassa obrirà per primera vegada aquest mes de febrer. Fins enguany començava la campanya a l’abril. Acollirà les activitats que, aquest 2025, s’han programat fins al mes de novembre. Seran un total de 12 propostes per conèixer l’Anella Verda.

A diferència d’altres anys, el Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) obrirà les portes aquest mes de febrer per acollir les activitats dissenyades per donar a conèixer a la ciutadania l’Anella Verda i els entorns de Bonvilar. El motiu d’aquest avançament “respon a la voluntat d’oferir una programació àmplia i estable per donar resposta, així, a les demandes d’aquest tipus d’activitats”, diu l’Ajuntament.

El CIAB està situat al camí dels Plans de Bonvilar, 40, i obre els caps de setmana i festius, de febrer a novembre (agost tancat), de 10 a 15 h. Es pot accedir fàcilment amb autobús (L1 de TMESA, que arriba fins a la residència de Mossèn Homs), en bicicleta o a peu.

Una dotzena d’activitats

Enguany s’han programat un total de 12 activitats, que requereixen d’inscripció prèvia perquè les places són limitades. Una de les novetats és la celebració de tres activitats de “geocaching“, que són de les més concorregudes per infants i joves, ja que és un joc de pistes per descobrir un tresor i fer, així, una descoberta de l’entorn natural amb enginy. Se n’ha previst un el 16 de març; un altre el 21 de setembre i el darrer, coincidint amb la festivitat de Tots Sants, el 31 d’octubre a la tarda.

La programació continua amb itineraris guiats: el 30 de març, al torrent de Botelles, que és un dels més ben conservats i declarat zona d’especial interès per a la biodiversitat en el Pla Director de l’Anella Verda; l’1 de juny, amb una caminada per un dels itineraris accessibles, com és el camí de Sant Quirze a Matadepera; el dia 15 de juny, per passejar per Torrebonica i l’entorn agrícola de Can Canya i el 16 de novembre, amb un itinerari guiat per la riera de Gaià.

Aquest any, el programa d’activitats també inclou tallers, com és el de fer punts de llibre (13 abril), un altre sobre bolets (19 octubre), i un ral·li fotogràfic per captar les flors i la floració de l’Anella Verda (18 de maig).

Aquest programa del CIAB s’edita des de l’any 2015 “amb la finalitat de donar a conèixer l’Anella Verda, que és tot l’espai no urbà de Terrassa on es combinen boscos, camps i torrents i que representa el patrimoni natural municipal“.

L’inici, aquest diumenge

Per iniciar les activitats i fer també una descoberta de l’entorn natural de Terrassa s’han previst dues rutes: una se celebrarà aquest diumenge, dia 2 de febrer, al matí, per conèixer l’itinerari accessible del Pla del Bon Aire, un recorregut de 3,5 km pel nord de la plana vallesana; l’altra, tindrà lloc el proper dia 16 de febrer, per recórrer el camí per la serra de Santa Magdalena, de 3,5 km de longitud.

Tot el programa es pot consultar i descarregar a les pàgines web del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament i de l’Anella Verda: https://www.terrassa.cat/mediambient i https://anellaverda.terrassa.cat/. La difusió es farà aquestes setmanes per les xarxes socials de Medi Ambient (Instagram).