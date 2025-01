Treballs per prevenir la presència de l’eruga processionària

L’Ajuntament, dins de l’estratègia de control integral de plagues ha iniciat els treballs per prevenir i controlar la presencia de l’eruga processionària (Thaumetopoea pityocampa) dins de la trama urbana. Les actuacions que es duen a terme són, entre d’altres, el monitoratge i control de les zones amb més presència de processionària, la instal·lació als troncs de collarins de recollida de larves per a evitar que les erugues arribin al terra quan comencin la processó de baixada pel tronc fins al sòl, la retirada mecànica de bosses i l’afavoriment de la fauna auxiliar com ara mallerengues, puputs, ratpenats i també insectes depredadors i parasitoides que s’alimenten tant de les larves com dels adults de la processionària i ajuden a limitar-ne les poblacions (control biològic).

De manera més puntual també es duen a terme ruixats amb insecticida autoritzats en alguns espais de la ciutat i el tractament químic amb endoteràpia (injecció del producte a la saba perquè arribi a les fulles de l’arbre) en diferents exemplars. La processionària del pi és un insecte que pot provocar irritacions i reaccions al·lèrgiques en persones i en el cas d’animals de companyia les conseqüències poden ser més greus. Des de l’Ajuntament es recorda que aquest tractaments es realitzen en parcs i jardins de la ciutat, com són per exemple la plaça Frederica Montseny, Gernika, Sant Jordi, Cogullada, Bosc Can Parellada, ubicacions en què s’ha detectat la presència d’aquest insecte, però no s’executa en zones de contacte amb zones boscoses o terrenys de caire forestal, ni en aquells espais més naturalitzats i de difícil accés. Per això, i per tal de minimitzar riscos és necessària la col·laboració ciutadana, evitant accedir a aquests espais més naturals durant l’època de baixada de les erugues i prenent les mesures de prevenció següents:

∙ No tocar les erugues

∙ No escombrar les processons per evitar escampar els pèls urticants

∙ No retirar els nius per compte propi

∙ No utilitzar insecticides, dissolvents o altres substàncies per eliminar les files de les erugues

D’altra banda, també es demana evitar l’accés a zones on hi hagi probabilitat o s’hagi detectat aquest insecte en cas de ser al·lèrgics, així com portar els gossos lligats i evitar que s’acostin o llepin les larves. En el cas que es detectin erugues és necessari avisar al servei municipal d’Espais Verds a través del telèfon 937 363 460 en horari de 8 h a 15 h o enviar un correu a espais.verds@terrassa.cat .

