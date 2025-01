Un any i mig amb manca de professorat a l’Escola d’Art i Disseny

A l’inici del curs 2023/24, els alumnes de primer del grau d’Entertainment Arts de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa es van trobar amb la falta de dos professors. Un fet que dificultava el desenvolupament amb normalitat del curs, amb assignatures orfes de responsables. La situació també es va repetir al grau d’Espais Interiors. L’Escola, conscient de la situació, va reclamar solucions a l’Ajuntament, i es va comunicar a l’alumnat que hi hauria un nou professor durant l’inici del curs. Els joves van esperar fins al febrer del 2024 i no va arribar cap professor.

Aquest any, la dinàmica ha estat la mateixa. Queixes de part dels alumnes i el mateix discurs de l’Ajuntament i els responsables de l’escola. Aquesta vegada, però, hi ha l’afegit que un dels professors del curs anterior es va jubilar, fet que combinat amb les baixes ja conegudes del curs 2023/24, provoca que hi hagi diverses assignatures sense professorat. Quan arriba alguna d’aquestes classes en les quals no hi ha professor, els alumnes tenen dues solucions: o bé, marxar cap a casa, o bé, quedar-se a l’escola avançant feina de la resta de classes, un fet més habitual pel qual opta bona part de l’alumnat.

L’Ajuntament treballa per solucionar el problema, però de moment no hi ha èxit. En previsió de la jubilació d’aquest professor, es va fer un procés de selecció però va quedar desert. Es va posar en contacte amb totes les persones que constaven a la borsa de treball, però no es va poder contratar a ningú per manca de disponibilitat. Aleshores, des de l’Escola es va intentar redistribuir les hores de la resta de professorat per poder donar el millor servei possible a l’alumnat, però la implementació dels nous currículums oficials amb una càrrega major d’hores lectives per desdoblament de grups ha suposat haver de fer canvis en l’assignació d’alguns mòduls i la impossibilitat de cobrir aquestes horse lectives que manquen.

Per això, en certificar que la borsa vigent estava esgotada es va decidir tornar a convocar una nova borsa de treball, però ha estat un procés complex per l’especificitat de les titulacions. Aquesta borsa està en tramitació, però el procés té uns terminis legals marcats, no és ràpid i, per això, des de l’Ajuntament, s’estan estudiant alternatives. És una situació complexa, admet l’Ajuntament, perquè com a administració pública ha de garantir uns processos de selecció establerts per normativa, però es confia en tenir una solució el més aviat possible a aquesta situació, i poder impartir les classes que manquen perquè l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art i Disseny pugui finalitzar amb èxit el cicle que està cursant.

Les assignatures sense professorat, tant de primer com de segon curs del grau, escara estan en procés pendent d’avaluar-se. Fet que preocupa l’alumnat, perquè les assignatures s’acumulen, s’aproxima el moment de finalitzar el grau superior, i encara hi ha classes, temari i examinacions pendents que no estan tant sols plantejades. Els alumnes esperen i confien en no haver de dur a terme un tercer any del grau per desenvolupar aquestes assignatures orfes de professorat, però no ho poden descartar ara per ara.