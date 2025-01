Un camió provoca destrosses en un balcó a Terrassa

Un camió ha causat desperfectes al balcó d’un habitatge de Terrassa aquest divendres.

L’accident ha tingut lloc al carrer de Pompeu Fabra, a Sant Pere Nord. El sistema 112 ha rebut l’avís a les 19.57 hores. Segons les primeres informacions, el camió ha colpejat un voladís, fent caure arrebossat d’aquest.

Una dotació de Bombers de la Generalitat s’ha desplaçat a Sant Pere Nord per comprovar els desperfectes. En principi, no ha detectat danys estructurals en l’edifici. Ha netejat la via pública de les restes d’arrebossat despreses i ha deixat el servei en mans de la Policia Municipal.

Una branca de palmera

Unes hores abans, a les 17.37, havia arribat una alerta a Bombers des de la plaça de Baltasar Ragón, a tocar de la carretera de Martorell, on una branca de palmera estava a punt de desprendre’s i caure a la via pública. Han estat mobilitzades tres unitats de Bombers, que han treballat una hora en la retirada de la branca.