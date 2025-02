Mostres de condol a Prodis per la mort d’un monitor a la Mola

La mort d’Iker Zabala, el monitor de 49 anys que dijous va perdre la vida a la Mola ha generat una gran quantitat de mostres de condol. Des de la Fundació Terrassenca Prodis, en la qual feia de monitor, han publicat un emotiu text a xarxes socials que ha rebut desenes de missatges i reaccions.

En el text a xarxes, Prodis ha comunicat “amb una tristesa infinita” la pèrdua sobtada d’Iker Zabala, monitor de Prodis dins del programa de Suport a l’Autonomia i la Vida Independent (SAVI). “Ens ha deixat mentre acompanyava un dels nostres nois a passejar per la Mola”, han explicat. En paraules de la fundació, Iker Zabala “era molt més que un bon professional; era una persona excepcional, estimada per tothom“. De manera que “la seva absència ens deixa un buit immens i una tristor profunda”.

Des de Prodis han confirmat a aquest diari que Iker Zabala era una persona que feia més de 15 anys que feia aquesta tasca d’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual per la fundació terrassenca. “Estem destrossats”, ha apuntat aquest dissabte al matí el gerent de l’entitat, Dani Jorquera.

Jorquera ha fet èmfasi en el fet que Zabala era “un home amb molt sentit de l’humor, molt jove i que portava molts anys fent aquest acompanyament del centre especial de treball de Prodis, és terrible”. L’activitat en la qual feia de monitor consisteix a acompanyar persones usuàries de l’entitat per donar-los suport i conversa i compartir moments junts.

Els serveis d’emergències van desplaçar dijous diverses unitats a la muntanya de Sant Llorenç per atendre l’home que, segons les primeres informacions, havia sofert una parada cardiorespiratòria. Els equips mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida.

L’alerta va arribar al sistema 112 a les 10.49 hores des del camí dels Monjos, quan el monitor participava en una excursió. La víctima va sentir-se indisposat i va desplomar-se. El cos de Bombers de la Generalitat van activar cinc dotacions, una d’elles un helicòpter, per donar suport als serveis sanitaris i els Mossos van desplaçar-hi també diversos efectius.

“Tot Prodis plora la seva pèrdua, i el recordarem sempre amb afecte i agraïment”, han assegurat des de la fundació. Iker Zabala era terrassenc i deixa dos fills.