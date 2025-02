Saps quina col·laboradora de Sálvame és a Terrassa?

Aquest migdia, en ple centre de Terrassa, a la placeta de la Font Trobada, la periodista Chelo García-Cortés ha fet un dels seus directes en ple carrer. L’hem sorprès entrevistant una terrassenca i intentant ballar amb ella una sardana!

La col·laboradora de Sálvame s’ha deixat veure per Terrassa en un dels seus desplaçaments pel territori. Garcia-Cortés treballa actualment per al magazín “L’Alataveu” de RTVE Play Catalunya i és la responsable i la cara visible de l’espai “La Cheloteca”, que fa recerca en els arxius de la tele per recuperar el passat de personatges famosos.

Chelo García-Cortés és una popular professional de la comunicació especialitzada en el món del cor. La seva trajectòria, però, l’acredita com a una periodista polifacètica, que ha “tocat” pràcticament tots els “pals” de la professió. Ha treballat a les revistes Lecturas, 10 Minutos i Hola, i va cobrir com a reportera l’assalt al Banc Central i l’intent de cop d’estat del 23-F.

Nascuda a Ourense, fa molts anys que viu a Catalunya, on va començar la seva carrera professional.