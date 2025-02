El panorama de la mobilitat està canviant a passos de gegant. L’electrificació dels vehicles, l’expansió de les ciutats intel·ligents i l’adopció creixent de la micromobilitat estan configurant un nou model de desplaçament que, sens dubte, marcarà aquest 2025. Amb més de 220.000 vehicles elèctrics circulant a Espanya el 2024 i un pronòstic de creixement del 23% per a aquest any, la transició cap a un transport més sostenible és imminent.

No obstant això, aquests canvis comporten nous reptes en termes de seguretat viària i protecció del vehicle, fet que fa necessari adaptar les assegurances de cotxe a aquesta nova realitat.

La mobilitat elèctrica i la necessitat d’assegurances més completes

La mobilitat elèctrica ha deixat de ser una opció de futur per convertir-se en una realitat en expansió. Cada cop més conductors opten per vehicles amb tecnologia neta, impulsats per les ajudes governamentals i la necessitat de reduir les emissions contaminants. Tanmateix, aquesta transformació implica nous riscos.

La disponibilitat de punts de càrrega, el cost de manteniment i l’adaptació dels tallers mecànics a aquesta tecnologia continuen sent factors clau a considerar abans de fer el pas cap a l’electrificació. A això s’hi afegeix la necessitat de millorar l’autonomia de les bateries, un aspecte que encara genera dubtes entre molts conductors, especialment en trajectes llargs o en zones amb poca infraestructura de recàrrega.

D’altra banda, comptar amb una assegurança que s’adapti a aquestes necessitats és més important que mai. Serveis com l’e-Driver de l’asseguradora RACC inclouen assistència en carretera per a cotxes elèctrics, recàrrega in situ en cas d’esgotament de la bateria i vehicle de substitució. En aquesta nova realitat, és imprescindible disposar d’assegurances de cotxe que ofereixin cobertures específiques per garantir que la mobilitat no es vegi afectada davant qualsevol imprevist.

Micromobilitat i carsharing: els reptes de la mobilitat compartida

Un altre fenomen que marcarà la mobilitat el 2025 és l’expansió del carsharing i la micromobilitat. Amb el creixement de ciutats més denses i la necessitat d’evitar embussos, cada vegada més persones opten per solucions com bicicletes elèctriques, patinets o vehicles compartits.

Sens dubte, cal millorar l’educació viària per a qui utilitza aquests vehicles, ja que l’increment en l’ús de patinets elèctrics i bicicletes ha comportat un augment dels accidents, molts dels quals estan relacionats amb la manca de normatives clares i el desconeixement dels usuaris sobre els seus drets i deures a la via pública, o amb la convivència amb els vianants en espais no dissenyats per a la micromobilitat. Amb aquesta nova realitat, és inevitable ampliar les infraestructures urbanes per garantir una circulació segura, com ara carrils exclusius i zones d’estacionament per a aquests mitjans de transport.

Afortunadament, les assegurances específiques per a patinets i bicicletes elèctriques estan guanyant rellevància, ja que cada vegada més usuaris busquen protecció davant possibles accidents o danys a tercers en un entorn urbà cada cop més complex.

En el cas del carsharing, tot i que aquesta tendència ajuda a reduir la quantitat de cotxes en circulació, planteja interrogants sobre la responsabilitat en cas d’accidents o danys a tercers. Molts usuaris no tenen clar si les assegurances ofertes per aquestes plataformes cobreixen tots els riscos, fet que posa en relleu la importància de disposar d’una assegurança pròpia que protegeixi davant qualsevol eventualitat.

La connectivitat i les assegurances davant l’auge dels vehicles intel·ligents

Un dels canvis més importants en la mobilitat del 2025 és la creixent connectivitat dels vehicles. Els automòbils de nova generació integren sistemes avançats d’assistència a la conducció, intel·ligència artificial i anàlisi de dades en temps real per millorar la seguretat i l’eficiència a la carretera.

Tanmateix, aquesta hiperconnectivitat també comporta riscos cibernètics, com ara hackejos o errors en el programari que poden comprometre la seguretat del conductor. En aquests casos, la possibilitat de robatori de dades personals o l’ús indegut de sistemes de navegació autònoma fa que comptar amb una assegurança adequada sigui més rellevant que mai.

El futur de la mobilitat porta grans canvis, i no només en els vehicles, sinó també en la manera de protegir-los. Amb un 2025 ple d’avenços i nous reptes, tenir una assegurança que s’adapti a aquestes transformacions és més important que mai. En un món on tot evoluciona, disposar d’una bona cobertura no és un luxe, sinó la millor manera de garantir seguretat i tranquil·litat al volant.