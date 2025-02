Montserrat, la comunitat que s’implica per millorar el barri

El barri de Montserrat dona de nou exemple de com el treball comunitari, en aquest cas amb l’escola com a motor i eix vertebrador, és la millor recepta per millorar el civisme i la convivència.

Ahir, l’Escola Mare de Déu de Montserrat va organitzar una assemblea oberta al barri a la que van assistir prop de 230 alumnes i mestres de l’escola, famílies del centre, així com a veïns i veïnes. L’objectiu era exposar conjuntament les propostes de tot allò que cal millorar al barri i també conèixer que s’està fent ja i quin és l’impacte d’aquestes mesures a l’entorn.

Els veïns, infants i professors van tancar una llista de sis propostes per millorar el civisme i la convivència a Montserrat, un barri petit de poc més de 1.600 habitants que funciona com un microcosmos.

Les propostes: millorar la neteja, el civisme i la convivència, la seguretat i més activitats culturals, lúdiques i educatives

La comunitat creu que cal millorar la neteja dels carrers i les places del barri. Demana “més papereres i una millor actuació dels serveis de neteja”, a banda d’una “major consciència en la millora del civisme i la convivència”. Cal dir que els alumnes d’Infantil i Primària de l’Escola Mare de Déu de Montserrat surten cada mes a netejar diferents parts del barri, col·laboren en el reciclatge i fan cartells, enquestes i activitats per conscienciar els veïns.

Els alumnes d’Infantil i Primària surten cada més a netejar diferents parts del barri i fan activitats per conscienciar els veïns

Des de l’escola proposen zones lúdiques, millorar el manteniment de les places, “més bancs i espais per a la reunió de les famílies, millores en la seguretat i la promoció de més activitats culturals, lúdiques i educatives”.

A l’assemblea hi van participar representants del govern: Lluïsa Melgares (regidora del districte II); Maise Balcells (Educació) i Montse Alba (Manteniment).