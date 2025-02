Fins i tot la capital catalana està per sota de Terrassa en números totals. Només es tracta d’una porció del parc immobiliari que acabarà destinat a persones en situació vulnerable, però segurament és demostrativa de la problemàtica a la nostra ciutat. Terrassa, amb 77 pisos, és la localitat de Catalunya amb la xifra més alta d’habitatges adquirits recentment en una operació de compra de la Generalitat exercint el dret de tanteig i retracte sobre 743 immobles que es convertiran en sostre per a famílies desnonades. El Vallès Occidental és la comarca amb un major volum d’habitatges d’aquest tipus.

L’operació ha estat publicitada aquest dimecres Sílvia Paneque, consellera de Territori i Habitatge. Aquest departament de la Generalitat ha exercit el dret esmentat sobre 743 habitatges fins ara propietat d’un fons, Divarian, i que passaran a ser de lloguer social amb pagament directe a la Generalitat en funció dels ingressos dels destinataris. L’import total de la adquisició: 72 milions d’euros.

Les finques estan repartides arreu de Catalunya, però 487 d’elles estan localitzades a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per comarques, el Vallès Occidental ocupa el primer lloc, amb 192 habitatges, i li segueixen el Barcelonès i el Vallès Oriental, amb 187 i 60, respectivament. Per municipis, Terrassa concentra la major quantitat de pisos (77). Barcelona, la segona, té 66, mentre que 54 dels habitatges estan situats a Sabadell. A l’Hospitalet de Llobregat n’hi ha 51 i a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, 34 en cadascuna d’aquestes poblacions.

La resta

La resta d’adquisicions es localitzen a Ponent (59), amb 43 a Lleida i 10 a Mollerussa; Camp de Tarragona (55), amb 24 a Tarragona i 21 a Reus; i les comarques de Girona (54), amb 20 a Salt, 7 a Figueres i 6 a la capital gironina. Del total, 43 habitatges estan a la Catalunya Central: a Manresa n’hi ha 24 i a Vic, 6, per altres 6 a Manlleu. Al Penedès, entre d’altres, se situen pisos a Vilafranca del Penedès (6), Igualada (5) i el Vendrell (altres 5). La llista es completa amb els habitatges radicats a les Terres de l’Ebre, un global de 6: 4 a Deltebre, 1 a Tortosa i 1 a Móra d’Ebre, i les 5 de l’Alt Pirineu (4 a la Seu d’Urgell i 1 a Tremp).

Els pisos seran destinats a lloguer social per a famílies que han estat desnonades en execucions hipotecàries

Els immobles radicats a Terrassa estan disseminats en diverses zones. Com la resta del parc adquirit, aniran destinats a famílies que han estat desnonades en execucions hipotecàries i que actualment estan acollides al programa Reallotgem. La consellera Paneque ha subratllat que l’operació dels darrers dies constitueix la compra més gran realitzada pel Departament de Territori i Habitatge mitjançant el procediment del tanteig i retracte. Servirà per cobrir la meitat de la demanda del citat programa.

Amb l’adquisició, la Generalitat s’estalviarà uns 6 milions d’euros anuals. El Govern ha decidit fer efectiu el dret aquesta setmana en saber que el fons Divarian es disposava a vendre el paquet de pisos, on vivien les famílies adscrites al programa Reallotgem.

La intervenció, que se suma a l’efectuada amb 450 immobles comprats a Immocaixa en un procés de negociació, forma part del pla de l’executiu català per arribar als 50.000 pisos socials fins al 2030. De no haver fet efectiva l’operació, els habitatges haurien passat al mercat lliure. Segons la consellera, construir de zero els 743 habitatges hauria suposat una inversió aproximada de 122 milions d’euros.

Què és el dret de tanteig i retracte?

Els drets de tanteig i retracte són drets de compra preferent. Permeten a qui els exerceix adquirir un habitatge abans que altra persona interessada. Les condicions han de ser les mateixes que s’havien ofert a un tercer. La Generalitat en té la preferència, segons la normativa. Ara, el Govern té un termini de tres mesos per escripturar els pisos.