Detenen un home a Terrassa per agredir sexualment i retenir una dona

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 30 de gener un home de 27 anys per agredir sexualment una dona al sortir d’una discoteca i retenir-la en una caseta abandonada a Manresa, segons ha avançat “El País” i han confirmat a l’ACN fonts policials. La detenció va tenir lloc a Terrassa. Els fets van passar la matinada del 12 de gener, quan l’arrestat es va acostar a la víctima i a un amic a la sortida d’una discoteca i es va fer passar per policia. L’amic de la dona va marxar i el fals policia es va endur la noia a una zona apartada i la va agredir sexualment, retenint-la durant unes hores en una caseta abandonada. Finalment, la víctima va escapar i va demanar ajuda.

Segons el diari, la víctima va demanar auxili a una dona que passejava el gos per la zona, qui va alertar la policia i van traslladar la jove a un hospital.

Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i van aconseguir identificar l’autor dels fets. Finalment, el van localitzar el 30 de gener a Terrassa i el van detenir. Després de passar a disposició judicial va ingressar a presó.

Fonts policials han confirmat que el jove té antecedents -com a mínim un- per violència sexual. En aquest sentit, “El País” parla de dues agressions anteriors. D’una banda, una que va tenir lloc el setembre del 2022 després d’abordar una dona al carrer. En segon lloc, hauria agredit sexualment també una dona que sí coneixia, a qui hauria retingut i violat al domicili de la víctima. Per aquests fets va ingressar a presó, també segons el diari, de manera preventiva durant dos anys, fins a l’octubre de l’any passat.

