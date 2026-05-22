Una campanya per prevenir la venda i el consum de vàpers entre menors

En el marc de la Setmana Sense Fum i del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig, el Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa impulsa la campanya de sensibilització “Menors sense vàpers”, adreçada als establiments de la ciutat que comercialitzen cigarretes electròniques i dispositius de vapeig. La iniciativa es desenvolupa conjuntament amb el Servei de Comerç i la Policia Municipal de Terrassa, a través de la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat (URMEC).
L’objectiu de la campanya és conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors entre adolescents i joves, així com recordar la normativa vigent que prohibeix la venda d’aquests productes a menors d’edat. Al mateix temps, es vol reforçar el paper preventiu del teixit comercial de la ciutat i promoure hàbits saludables entre la població jove.
Accions als establiments i treball preventiu
Dues persones vinculades als plans d’ocupació del Servei de Comerç visitaran un total de 109 establiments de diferents eixos comercials de la ciutat entre el 25 i el 31 de maig. Durant aquestes visites es distribuirà material informatiu sobre els efectes dels vapejadors en la salut dels menors i es facilitarà un cartell de compromís perquè els comerços el col·loquin en un espai visible de l'establiment.
A més, es recordarà als comerciants la normativa vigent recollida a la Llei 28/2005, que prohibeix la venda a menors d’edat de qualsevol dispositiu susceptible d’alliberar nicotina, una conducta expressament tipificada com a infracció greu.
La Policia Municipal de Terrassa, a través de la URMEC, treballa també aquesta problemàtica en el marc de les xerrades preventives que es duen a terme als centres educatius sobre consum de substàncies. Aquest abordatge té com a objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre els riscos i les conseqüències associades a l’ús de cigarretes electròniques i dispositius de vapeig, sovint percebuts erròniament com una alternativa innòcua al tabac convencional.
Durant aquestes sessions es treballen aspectes vinculats a la pressió de grup, la normalització social d’aquestes conductes i la capacitat crítica davant determinats missatges o tendències que poden banalitzar-ne el consum, especialment a través de les xarxes socials i els entorns digitals.
Augment del consum i riscos per a la salut
Segons dades de l’enquesta ESTUDES 2025, el 49,5% de l’alumnat d’entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques. Aquesta xifra evidencia l’augment del consum entre els joves i la necessitat de reforçar les accions preventives. Els dispositius de vapeig, coneguts popularment com a “vàpers”, s’han convertit en una porta d’entrada al tabaquisme i al consum de nicotina entre la població adolescent, especialment a través de productes amb aromes i sabors atractius.
Aquesta acció també servirà per informar sobre els efectes perjudicials dels vapejadors en la salut. Fins i tot aquells dispositius que no contenen nicotina incorporen substàncies químiques, aromes i altres compostos que poden afectar les vies respiratòries i contribuir a normalitzar l’acte de fumar entre adolescents. A més, el seu disseny atractiu, els sabors dolços i la presència a les xarxes socials afavoreixen una falsa percepció de seguretat i poden esdevenir una porta d’entrada al consum posterior de nicotina i tabac convencional.
La regidora de Salut i Comunitat, Laura Rivas, ha destacat que "el consum de vàpers entre adolescents és una realitat que preocupa cada vegada més per la normalització que s’està produint entre la població jove". En aquest sentit, ha remarcat que "és fonamental treballar des de la prevenció i la sensibilització, implicant també el teixit comercial de la ciutat per protegir la salut dels menors". Rivas també ha subratllat que "molts joves perceben erròniament els vàpers com una alternativa innòcua, quan diversos estudis alerten dels riscos que comporten i del seu paper com a porta d’entrada al consum de nicotina i tabac". Per aquest motiu, la regidora ha defensat la necessitat de "continuar impulsant accions comunitàries i educatives que ajudin a frenar aquesta tendència".
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Terrassa reafirma el seu compromís amb la promoció d’hàbits saludables i la protecció de la salut dels infants i adolescents, sumant esforços amb el teixit comercial de la ciutat per prevenir el consum precoç de productes relacionats amb el tabac i la nicotina.
El Dia Mundial Sense Tabac, promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), posa enguany el focus en les estratègies de la indústria per fer més atractius els productes de nicotina entre la població jove mitjançant aromes, sabors i dissenys especialment orientats al consum adolescent.