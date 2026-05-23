Vuit detinguts per cometre furts als autobusos de Terrassa i Barcelona

El Pla Kanpai dels Mossos d'Esquadra dona un fort cop a la delinqüència als busos de Terrassa. Segons ha informat el cos de policia català, vuit persones van ser detingudes a Manresa acusades de cometre furts al transport públic de Barcelona i Terrassa, on ja acumulaven 12 i 4 fets delictius respectivament. De fet, va ser a les dues cocapitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, on es van identificar els lladres més actius, segons ha avançat el Regió 7.
Els Mossos afirmen que, a part d'aquesta banda criminal, s'han desarticulat quatre grups més qua actuaven a altres punts de Catalunya i que també estaven especialitzats en els furts als busos públics. Els autors escollien les víctimes més vulnerables a combois on hi hagués una gran aglomeració de gent i utilitzaven tècniques concretes, com el mètode de la "crossa" per generar espais densificats de persones i, per tant, tenir més fàcil la sostracció dels efectes personals. Fins i tot, apunten les fonts, els autors dels robatoris podien efectuar més d'un furt en un sol trajecte.
En aquest sentit, els objectes que normalment eren l'objectiu d'aquests lladres eren telèfons mòbils, carteres i targetes bancàries, aquestes últimes utilitzades després per cometre estafes, compres fraudulentes i també per accedir de manera il·lícita a dades personals i financeres.
Segons apunten els Mossos, en els quatre mesos s'han detingut 85 delinqüents, els quals acumulaven un total de 628 antecedents policials. També afirmen que les investigacions obertes des de finals de novembre fins al dia d'avui han permés reduir el nombre de fets delictius durant el primer trimestre del 2026 en un 40,7%, passant dels 605 delictes el mateix període del 2025 als 359 enguany.