Se t’ha disparat el rebut de la llum? Això és el que pots fer

Les factures d’Endesa del gener tenen un error que ha augmentat els costos per als clients. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va informar que algunes factures mostren un càrrec anomenat “Cuota regularitzación consumo“, cosa que ha elevat l’import total en diversos centenars d’euros. Això és perquè s’estan facturant molts més quilowatts hora (kWh) del normal i que el preu del gas està molt alt, superant 30 cèntims el kWh.

Endesa, que ha reconegut el problema com un error en el sistema de facturació, ha aturat l’emissió de noves factures. S’aconsella als clients que tornin el rebut si ja ho han pagat, ja que aviat rebran una factura corregida. L’OCU suggereix que, si no es posa en risc l’estabilitat financera, és millor pagar i després reclamar-ne la devolució. Tornar la factura podria causar problemes d’impagament i de complicacions.

Per reclamar la devolució, es pot trucar al 800 760 909 o enviar un correu a atenciónalcliente@endesaonline.com amb el nom del client i els números del DNI. Si el contracte és amb Energia XXI, el número a trucar és el 800 760 333. Endesa promet respondre en menys de cinc dies hàbils en qüestions de facturació i, si no es rep resposta, es pot acudir a la Junta Arbitral de la comunitat autònoma per sol·licitar arbitratge.

