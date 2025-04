Catlab incorpora tecnologia per millorar l’àrea preanalítica i bioquímica

A l’àrea Preanalítica i al core de l’àrea de Bioquímica, situat al laboratori central de Catlab, s’ha dut a terme un projecte tecnològic i organitzatiu de millora per poder donar resposta a les necessitats actuals i futures. Aquest ha consistit en la instal·lació de 4 sistemes preanalítics, 2 sistemes d’anàlisi d’orines, 4 braços (compostos per 4 analitzadors que realitzen anàlisis espectrofotomètriques i 6 analitzadors immunoquímics) i 2 neveres automatitzades, amb una capacitat d’emmagatzematge de fins a 27.000 mostres cadascuna. Tot això unit per mòduls de connexió que conformen la cadena i que permeten que tot el procés d’anàlisi d’una mostra estigui completament automatitzat.

Fites assolides al laboratori central

Mitjançant l’esmentat projecte, el laboratori central de Catlab ha aconseguit integrar els processos de les fases preanalítica, analítica i postanalítica en una cadena CCM i treballar com un sol sistema; optimitzar la producció i gestió del core, personalitzant els fluxos de treball i la gestió de les mostres; augmentar l’automatització, minimitzant les tasques sense valor afegit i reduint els errors humans així com millorar l’eficiència en el procés assistencial amb els resultats entregats a metges i pacients.

En aquest sentit, també ha permès ampliar la cartera de proves per millorar el diagnòstic; garantir un millor ús del temps, reduint el temps de funcionament de la cadena i realitzant una major càrrega de treball quan és necessari; millorar les condicions mediambientals i també actualitzar tots els equips analítics de Bioquímica equivalents instal·lats als 3 laboratoris hospitalaris, aconseguint d’aquesta manera treballar de manera unificada a totes les instal·lacions de Catlab.

Tot això permet seguir treballant en la millora contínua de la gestió del laboratori, optimitzant al màxim els recursos de què es disposa i oferint resultats de qualitat per a la presa de decisions clíniques. Actualment el projecte permet que a l’àrea core es processin fins a 5.000 mostres diàries i també possibilita que tingui la capacitat de créixer -en cas necessari- sense perdre eficiència o temps de resposta.

Catlab destaca pel seu Sistema de Gestió de la Qualitat i de Medi Ambient conforme a les normatives referents internacionals (UNE-EN ISO 15189 i UNE-EN ISO 14001). Actualment té més del 96% de la seva activitat acreditada per la norma ISO 15189.

Catlab: un laboratori capdavanter en la realització d’anàlisis clíniques innovadores i de qualitat

Té el seu origen l’any 2008 com a resultat de la integració dels laboratoris de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). El 2012 es va incorporar el laboratori de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM). Compta amb una plantilla de 170 professionals i s’organitza en quatre Laboratoris, tres hospitalaris (CST, HUMT i FHSJDM) -que presten servei 24 hores/365 dies l’any- i el laboratori central a Viladecavalls, que ho fa de dilluns a divendres.

El laboratori central ocupa un espai de 1800 m² i està ubicat al “Parc Logístic de Salut” del municipi de Viladecavalls. Donant servei a més de 90 centres d’extracció, la seva població de referència assistencial assoleix part del Vallès Occidental (Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Catellbisbal, Matadepera, Viladecavalls) i algun municipi del Baix Llobregat (Olesa de Montserrat). També inclou 40 centres d’ Atenció Primària de la SABE Vallès Occidental i així com els pacients atesos a l’ Hospital de Martorell, el que conforma una població de referència aproximada d’1.150.000 habitants.

Catlab incorpora tecnologia per millorar l’àrea preanalítica i bioquímica