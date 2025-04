El CST celebra la Jornada del Dia Mundial de la Salut

Aquest dilluns ha tingut lloc a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa la Jornada del Dia Mundial de la Salut, organitzada pel departament de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST. Cada 7 d’abril el Dia Mundial de la Salut convida a reflexionar sobre els desafiaments i oportunitats per millorar la salut de les persones arreu del món. Enguany, aquesta jornada vol ser un espai de trobada i debat per compartir coneixement, experiències i iniciatives que contribueixin a garantir el benestar i l’equitat en salut.

A través de ponències, taules rodones i espais de diàleg, s’ha abordat el lema d’aquesta edició, que és “Començaments saludables, futurs esperançadors“, analitzant el seu impacte en l’àmbit assistencial, social i comunitari. Aquesta jornada estava adreçada a professionals de la salut, gestors sanitaris i a totes aquelles persones interessades en avançar cap a un sistema de salut més accessible i sostenible.

La inauguració ha estat a càrrec de Ferran Garcia, director-gerent del CST; Isabel Arrieta, directora de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST i Cristina Abadía, cap del Servei de Salut Laboral i Prevenció Tècnica del CST.

La primera ponència ha estat a càrrec d’Isabel Arrieta, directora de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST que ha presentat el Pla de benestar per als professionals del CST. Aquest Pla s’emmarca en el Pla Estratègic 25-28 i té com a objectiu principal millorar la salut física i el confort emocional del personal professional del CST, amb la promoció d’un ambient de treball saludable i motivador, que faciliti el desenvolupament personal i professional.

Posteriorment s’ha fet la primera taula rodona amb el nom “Taula de promoció en salut”, moderada per David Ruiz, metge adjunt del Servei de Cirurgia General del CST. Ha comptat amb la intervenció de Joan Colom, subdirector General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb “A la feina, alcohol i drogues 0”; Consol Gutiérrez, metgessa d’Atenció Familiar i Comunitària del CAP Est del CST i Neus Nubiola, metgessa adjunta del Servei de Salut laboral i Prevenció Tècnica del CST, amb “Transformant vides: L’experiència d’implementar un programa de deshabituació del tabac”; i Maria José Barahona, cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa i Cristina Abadía, cap del Servei de Salut Laboral i Prevenció Tècnica del CST, amb “Programa d’abordatge de sobrepès i obesitat per als professionals del CST”.

Tot seguit ha tingut lloc una pausa activa que ha fet moure a tots els assistents, amb Tai Pérez, fisioterapeuta del CST.

La segona taula rodona ha estat la “Taula de Salut Mental,” moderada per Maria Montoro, sotsdirectora de l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST, ha comptat amb la presència de Núria Aragay, psicòloga clínica del CST, amb “Problemes de salut associats a l’ús de pantalles;” Toni Calvo, director de la Fundació Galatea, amb “La salut dels professionals de la salut” i Sara Daví, coordinadora de la Unitat de Mediació Sanitària del CST, amb “Salut relacional, com a promotora de la salut personal”.

Posteriorment, la tercera taula rodona ha estat la “Taula de Salut Mediambiental”, moderada per Abel Martínez, cap del Servei de Pediatria del CST, ha comptat amb les intervencions de Carme Ruiz, presidenta de la Societat Catalana de Salut Mediambiental (SOCSA), amb “Salut i medicina ambiental. Societat Catalana de Salut Ambiental”; Sergi Piñol, metge adjunt del Servei de Pediatria del CST, amb “Un any i mig d’experiència en pediatria mediambiental, les nostres dades”; i Elena Codina, metgessa adjunta del Servei de Pediatria de l’HSJD, amb “Unitat de la Salut Ambiental de l’Hospital Sant Joan de Déu”.

Finalment ha tingut lloc la presentació del Projecte CST Mou-te!, a càrrec de Cristina Roure, directora estratègica del CST. Aquest projecte forma part del Pla Estratègic 25-28 del CST i té per propòsit transformar vides mitjançant el poder de l’exercici i contribuir a una comunitat més saludable, activa, connectada i sostenible.

La cloenda ha estat a càrrec de Mònica Botta, directora assistencial del CST que ha valorat molt positivament la jornada tant pels temes tractats com per l’assistència de professionals que han omplert l’aforament de la sala.

