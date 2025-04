L’Ajuntament confirma que retornarà el sentit del carrer de Ramón y Cajal

L’Ajuntament de Terrassa confirma que retornarà el sentit del carrer de Ramón y Cajal, mantenint el canvi de recorregut de la L7. La regidora delegada del districte 3, Montse Alba, juntament amb tècnics municipals, es va reunir divendres passat amb representants de l’Associació de Veïns de Can Palet per informar-los que es retornarà el sentit de circulació, modificat a petició seva el passat 25 de febrer.

A principi de setmana hi havia hagut una reunió del tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, la regidora delegada del districte 3, Montse Alba, i tècnics de l’àrea de mobilitat amb col·lectius veïnals de Guadalhorce, Xúquer i Can Palet II, que reclamaven la reversió del trànsit per les inconveniències de trànsit que generava al barri i no descartaven mobilitzacions si no s’actuava.

Segons fonts municipals, el canvi de sentit al Ramón y Cajal pretenia millorar la seguretat d’aquest sector i pacificar el canvi; per això, la mesura va anar acompanyada d’un estudi de l’aforament, tant prèviament com un cop implementada. En un comunicat aquest dilluns l’Ajuntament admet, però, que el canvi ha demostrat “no acabar de ser efectiu per pacificar el trànsit al barri”.

L’estudi d’aforaments previ a la mesura als carrers de Ramón y Cajal i Menéndez y Pelayo va enregistrar de mitjana 8.263 vehicles diaris, de dilluns a divendres, a Ramón y Cajal, i 3.780 vehicles diaris a Menéndez y Pelayo. Mentre que els estudis de seguiment de l’evolució del trànsit, un cop implementat el canvi de sentit, indiquen que, si bé el carrer de Ramón y Cajal ha tingut una baixada d’un 66% de trànsit rodat; el carrer de Menéndez y Pelayo ha patit un augment del trànsit del 55%. A més, s’han constatat afectacions pel que fa a l’accessibilitat de vehicles al supermercat Consum i altres petits establiments del barri, els quals han expressat el seu malestar.

Segons la regidora delegada del districte 3, “es volia reduir la circulació dels vehicles pesants així com augmentar la seguretat dels vianants”, pero “malgrat que al costat d’aquest vial hi ha una via d’alta capacitat, com és l’avinguda de les Glòries Catalanes, els vehicles no estan utilitzant-la com a alternativa, desplaçant la problemàtica al carrer Menéndez y Pelayo, un carrer que, per les seves característiques, no pot assumir aquest increment”. És per aquest motiu que “des del consistori s’ha optat per retornar al sentit original de la via”, diu Alba.

Es mantindrà el canvi de recorregut de la L7

Montse Alba ha recordat que, amb l’objectiu de pacificar el carrer, el passat mes de setembre l’Ajuntament ja va desplaçar el recorregut de la Línia 7 d’autobusos urbans en aquest tram, passant a circular per l’avinguda de Glòries Catalanes, fins a la confluència amb Ramón y Cajal i la carretera de Montcada, per reprendre després el seu recorregut pel tram nord de Ramón y Cajal, “una mesura que s’ha mostrat efectiva i que mantindrem”, ha conclòs.