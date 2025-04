Obres per condicionar més horts urbans a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquest mes d’abril les obres del nou hort urbà situat a les Arenes-la Grípia-Can Montllor. Aquest projecte se sumarà a altres dos al mateix sector que transformaran en breu l’àmbit del carrer d’Ibáñez de Aldecoa que dona al torrent de la Grípia.

Amb aquesta actuació, el consistori amplia el programa “Conreant Terrassa”. El futur hort urbà ocuparà un terreny municipal de 2.809 metres quadrats situat en una parcel·la delimitada pels carrers d’Ibáñez Aldecoa, de Tàrrega, del Vendrell i de Balaguer.

Els treballs de condicionament consisteixen a fer la neteja i desbrossada per habilitar la finca per al conreu; fer l’escomesa d’aigua i el tancament perimetral i, també, en habilitar el camí d’accés, un que connecti amb el carrer de Tàrrega. La inversió prevista és de 23.858 euros i el termini d’execució és de dos mesos.

Restaurar la xarxa de rieres

Un cop habilitada la finca com a zona de conreu, abans de l’estiu hi accedirà l’Asociación Hortícola Font de les Canyes formada per alguns dels hortolans que havien estat a la zona del torrent del Sagrament, entre la urbanització de la Font de l’Espardenyera i la carretera de Castellar (C-1415) i que, a finals de 2023, va ser netejada i recuperada.

Aquesta intervenció s’emmarcava dins el projecte de l’Anella Verda que contempla restaurar la xarxa de rieres i torrents de l’entorn natural “per millorar la connectivitat i fomentar la biodiversitat“, assenyala el consistori. Per al tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, “aquest nou projecte mostra el compromís de l’equip de govern amb iniciatives que fomenten la solidaritat, la cohesió social i el benestar personal, alhora que facilita la producció i l’autoconsum de productes hortícoles a les famílies”.

El nou hort urbà conviurà amb altres dos projectes que es fan en el carrer d’Ibáñez Aldecoa, que connecta la carretera de Castellar amb el carrer de Reus i l’avinguda del Pintor Mir: d’una banda, un aparcament provisional per a prop d’un centenar de places i, de l’altre, una futura àrea de lliure circulació de gossos.

El programa “Conreant Terrassa”

Aquest programa està en marxa des de l’any 2013. “Va néixer amb la voluntat de crear una xarxa ciutadana d’espais verds a l’interior de la ciutat, que són sostenibles des d’un punt de vista social i agronòmic, i que contribueix a crear biodiversitat a la ciutat. Són espais que se situen en solars públics o privats de l’interior de la ciutat; són comunitaris i són gestionats per associacions veïnals, socials i ambientals de diferents barris”, apunta l’Ajuntament.

L’administració municipal facilita la cessió dels terrenys perquè aquests col·lectius desenvolupin el seu projecte durant un temps determinat. Actualment, són 15 les entitats que gestionen els horts: AlMaGla2 ECO (carrer de Joaquim Vayreda s/n); Ciutat Sembrada (carrer de Vinaròs, 5), Amb Arrels i El Boixac Associació, Associació Terrassenca d’Agroecològica Urbana (ATAU), Amics de les Arrels, Associació Amics de l’Aixada del Horts Urbans, l’Hortet de Can Palet; dos projectes de l’associació veïnal de la Cogullada (tots ells a Can Casanoves), Amics dels horts urbans de Terrassa i l’Eina (carrer de Zamora, 2); Plantem-nos (carrer de Montserrat, 151); Associació veïnal de Can Tusell (carrer de Gregal, 1) i Creu Roja (carrer de Font de la Noguera, 5 i 7).

Tots els projectes “fomenten la solidaritat, la cohesió social, el benestar personal i faciliten la producció i l’autoconsum de productes hortícoles a les famílies“, assenyala el consistori. A més, “aquesta xarxa d’horts urbans que contribueix a crear biodiversitat a la ciutat, es pot ampliar en nous espais privats (solars, espais lliures urbans…) i públics (solars de titularitat municipal, escoles…)”, conclou.