Portes obertes a les escoles bressol municipals

Les onze escoles bressol municipals i les tres llars d’infants de la Generalitat a Terrassa faran, al llarg d’aquests mes d’abril, jornades de portes obertes per donar se a conèixer a les famílies que tenen previst escolaritzar infants de zero a tres anys el curs vinent. El calendari previst per visitar els centres és el següent:

LLI Núria: 8 d’abril

EBM Coloraines: 8 d’abril

EBM Moisès: 10 d’abril

EBM Soleia: 10 d’abril

EBM Giravolt: 22 d’abril

EBM Somriures: 22 d’abril

EBM Esquitx: 24 d’abril

EBM La Casona: 24 d’abril

EBM Tabalet: 24 d’abril

LLI Oreneta: 24 i 29 d’abril

EBM Ginesta: 28 d’abril

LLI Patufet: 28 d’abril

EBM Espígol: 29 d’abril

EBM Vallparadís: 29 d’abril

Per assistir a les jornades de portes obertes de les escoles bressol municipals caldrà omplir un formulari d’inscripció que es troba disponible a la pàgina web municipal. En cada formulari figuren els horaris disponibles de visita per a aquell centre, que en tots els casos seran en la franja de tarda.

En el cas de les llars d’infants de la Generalitat, les visites es faran sense reserva prèvia i els horaris de cada centre s’especifiquen a la mateixa pàgina web.

El web municipal recull també els enllaços a les pàgines web de cada centre per obtenir més informació, així com dades d’interès sobre com fer la preinscripció, els criteris de baremació per accedir a una plaça, el calendari, la tarifació social, etc.

Al maig, la preinscripció

Com cada any, la preinscripció als centres públics de 0 a 3 anys es farà durant el mes de maig. El 5 de maig es farà pública l’oferta de places i entre el 8 i el 22 de maig es podrà fer el tràmit de preinscripció. El tràmit s’ha de fer telemàticament, a través de la Seu Electrònica municipal, on també es pot consultar la documentació necessària, el calendari del procés d’assignació de places i tota la informació relacionada.

Un cop finalitzat el procés i publicades les llistes definitives d’alumnat admès, la matrícula es farà presencialment als respectius centres del 16 al 25 de juny.

Més informació a: https://www.terrassa.cat/preinscripciobressol

