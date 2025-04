VI Jornades Coeducació UAB a l’Institut Montserrat Roig

L’Institut Montserrat Roig va esdevenir el passat 5 d’abril la seu de les VI Jornades que organitza l’ICE de coeducació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un grup de recerca que compta amb prop de 20 anys d’experiència fent transferència, formació i acompanyament de professorat, institucions i famílies en matèria de coeducació. Sota el títol, “Els Bons Tractes. Contra les violències…coeduca!“, prop d’un centenar de professionals de l’àmbit educatiu d’arreu de Catalunya, van reflexionar sobre com prevenir i actuar davant les violències masclistes a les aules i com entomar el repte de tractar-les un produeixen.

Un cop feta la presentació de la Jornada per part d’en Carlos Moriana Garrido, coordinador de l’equip ICE de coeducació de l’UAB, l’Edelmira Badillo Jiménez, directora de l’ICE de l’UAB i de la Júlia López Quintana, directora adjunta de Serveis Territorials del Vallès Occidental, es va donar pas al treball de reflexió i conversa a través de diferents propostes. L’enfocament, amb una mirada transversal a totes les etapes educatives, va comptar amb la presència de la Fundació Vicki Bernadet, a través de la seva responsable de relacions institucionals, Pilar Polo, que va obrir la Jornada per tractar l’abús sexual infantil.

A continuació, es va donar pas al testimoni de l’escola Collserola, de Cerdanyola del Vallès, de l’Institut Can Periquet, de Palau-Solità i Plegamans i una experiència desenvolupada a cicles formatius, concretament a l’Institut Ribot i Serra, de Sabadell, que van compartir les seves bones pràctiques als centres educatius de com abordar la coeducació, a les diferents etapes educatives.

Per últim, va ser el torn de la Rosa Maria San Gabriel Alcolea, Magistrada del Jutjat de menors número 3 de Barcelona, qui ens va apropar a un enfocament restauratiu del sistema judicial i com acompanyar a les víctimes en el procés i com treballar amb les persones agressores, un cop es produeix una situació de violència.

La Jornada va estar amenitzada amb la música en directe del projecte Rock In de l’Institut Escola Feixes, de Terrassa, el catering ofert per l’IFE de l’Escola Xalest, de Sabadell i la col·laboració del Casal de la Dona, de Terrassa.

VI Jornades Coeducació UAB a l’Institut Montserrat Roig