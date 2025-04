Can Gonteres estrena carretera urbana

El camí de Can Gonteres s’ha reconvertit en una carretera urbana “més moderna i segura” titularitat de la Diputació. Pocs dies abans de la inauguració oficial, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Obra Pública, Montserrat Alba, i dels veïns de Can Gonteres, ha visitat les obres que s’han dut a terme a l’antic camí de la carretera de Rellinars a Can Gonteres, que passa a ser ara la carretera B-6431. El pressupost total d’aquest projecte ha tingut una inversió total de 776.000 euros.

El projecte ha inclòs la millora del traçat de la carretera, l’eixamplada de la calçada fins a sis metres, la instal·lació d’un nou pas de vianants i bandes reductores per accedir a la urbanització, i la implantació de nous punts de llum en la cruïlla d’accés a la urbanització i en el encreuament de l’Anella Verda, entre altres.

Amb aquesta transformació es millora la connectivitat de Can Gonteres amb el nucli urbà de Terrassa, cosa que fa molts anys que demanaven els residents al barri. Tot i que el vial ja és totalment transitable i els veïns ja poden fer servir aquesta via d’entrada i sortida al barri, en els propers dies està prevista una inauguració oficial d’aquestes obres per part de la Diputació de Barcelona.

L’actuació, que estava prevista que s’allargués sis setmanes, però que ha patit diversos retards, entre altres per la climatologia, forma part del Pla Zonal de les carreteres de l’ens provincial que afecta 157 quilòmetres de camins municipals.

El projecte ha actuat sobre un tram de 1.016 metres de longitud. El camí estava aglomerat en tot el seu tram i tenia uns 240 metres inicials que estaven en molt mal estat.