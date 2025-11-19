24 entitats ompliran la Plaça Vella per la 9a Fira d’Entitats de Salut

La Fira d’Entitats de Salut de Terrassa tornarà aquest dissabte 22 de novembre a la plaça Vella amb una jornada oberta a tots els públics que vol donar visibilitat a la tasca de les entitats locals vinculades a la salut. Organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració directa de les associacions, la fira arriba enguany a la seva novena edició i comptarà amb la participació de 24 entitats que treballen en àmbits diversos, com les malalties minoritàries, oncològiques i neurològiques, així como la salut mental, el dol o la defensa de drets.
D'11 a 20 hores, la plaça Vella es convertirà en un espai de trobada on la ciutadania podrà conèixer, a través de carpes informatives, els projectes, recursos i serveis que ofereixen aquestes entitats. Moltes d’elles desenvolupen una tasca discreta però essencial, complementant l’atenció del sistema sanitari i proporcionant suport emocional, informació i acompanyament a persones afectades i a les seves famílies. La fira vol ser, alhora, un punt de sensibilització i una invitació a reforçar la solidaritat i el compromís col·lectiu amb la salut.
La jornada inclourà també activitats lúdiques. Al matí, l’Associació Espai Eira oferirà una sessió de Txikung (11 hores), seguida d’una batucada dels Diabòlics d’Ègara (12.30 hores). A la tarda, el públic podrà gaudir del contacontes de l’Associació Els Dols (17 hores) i de l’actuació musical del grup de versions Next To Hit (18 hores).
La regidora de Salut, Laura Rivas, ha destacat el compromís de Terrassa amb el benestar de les persones i ha celebrat el creixement continuat de participació: “L’augment d’entitats i de ciutadania al llarg d’aquests nou anys demostra el gran valor de la feina que es fa a la ciutat en l’àmbit de la salut”.