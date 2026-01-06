La Primitiva també somriu Terrassa amb 444.000 euros: “És el millor que pot passar a una administració per començar l'any”

La ratxa de premis a Terrassa no s’ha limitat només al Sorteig del Nen. La Primitiva també ha deixat un premi important a la ciutat, consolidant uns dies especialment afortunats per a diverses administracions terrassenques.
El dilluns 5 de gener va tenir lloc el sorteig de La Primitiva amb la combinació guanyadora 02, 03, 17, 21, 33 i 34, el complementari 11 i el reintegrament 7. Un dels bitllets premiats de sis encerts, valorat en 444.000 euros, es va vendre a l’administració número 9 de Terrassa, situada al carrer de Tàrrega, 4, situada a les Arenes-la Grípia-Can Montllor.
“Ho hem vist aquest matí. Vam donar una Primitiva de sis encerts”, ha explicat el seu propietari, Antonio Mena, que reconeix que el premi s’ha rebut amb especial satisfacció. “Home, i tant, que fa il·lusió. A més, en aquestes dates de Reis, de Nadal, fa molta il·lusió”, ha assegurat.
De moment, no se sap qui és la persona guanyadora. “Sabem que és d’una persona, però ara no sabria dir de qui és”, ha indicat Mena, que destaca que, més enllà de la identitat del premiat, el fet que la sort passi per l’administració sempre suma.
“Per començar l’any és el millor que pot passar a una administració”, ha afirmat, tot emmarcant aquest premi dins un context especialment positiu per a la ciutat. “Comences l’any amb un premi d’aquest, d’un sis d’encerts, com també el premi gros dels Reis, l’Elena de Can Parellada, que ha donat la grossa. També l’administració de l’avinguda Béjar. O sigui que estem d’enhorabona aquí a Terrassa”, ha conclòs.