La rehabilitació dels porticons del Mercat de la Independència, al febrer

La segona fase d’obres de rehabilitació del Mercat de la Independència començarà el proper mes de febrer. L’Ajuntament de Terrassa ha formalitzat el contracte amb l’empresa Artífex Infraestructuras, SLU, encarregada d’executar el lot 2 del projecte, que servirà per acabar les cobertes i rehabilitar els 192 porticons que envolten el mercat. Així mateix, s’instal·laran finestres d’acer amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmera. L’objectiu és millorar l’eficiència energètica evitant l’entrada d’aire exterior. El pressupost d’adjudicació s’ha fixat en 2.345.255,40 euros amb IVA.
Preservació estètica
Un dels elements més visibles de la segona fase és la renovació dels característics porticons del mercat. El document contractual fa èmfasi en la preservació de l’estètica durant les obres. En aquest sentit, s’ha establert que, quan es desmunti un porticó per a la seva rehabilitació, l’empresa tindrà un termini màxim de tres dies per muntar-ne el nou o, en el seu defecte, instal·lar lones serigrafiades i microperforades que reprodueixin la imatge original, mantenint així el ritme visual de la façana.
Tot i que el projecte tècnic calcula que l’execució material de les obres necessita 14 mesos, el contracte estableix una durada administrativa de 18 mesos des de la data de signatura del replanteig. Aquesta ampliació té l’objectiu de protegir l’activitat econòmica del mercat: les obres s’hauran d’aturar totalment o parcialment durant les campanyes de màxima activitat comercial. El document preveu aturades durant la campanya de Nadal (entre el 20 de novembre i el 10 de gener) i reserva un mes extra per a altres moments de gran afluència com la Setmana Santa, la Festa Major o la Fira Modernista.
A més, per garantir el funcionament diari del mercat, s’ha establert un protocol de resposta ràpida: l’equip d’operaris haurà d’estar disponible a l’obra en menys d’una hora des de l’avís de qualsevol incidència.
L’adjudicació incorpora clàusules socials i ambientals. Artífex Infraestructuras haurà de contractar almenys dues persones provinents de l’atur per treballar en l’obra, garantint un mínim de 640 hores de treball per a aquest personal. Així mateix, l’empresa ha acreditat que el cap d’obra assignat disposa d’una formació ambiental superior a les 20 hores.
Finançament plurianual
L’import d’adjudicació es finançarà mitjançant partides plurianuals del pressupost municipal. Tot i que el document inicial preveia començar el finançament el 2025, el desplaçament de l’inici de les obres al febrer de 2026 concentrarà el gruix de la inversió als exercicis 2026 i 2027. La distribució original ja contemplava una forta càrrega el 2026, amb més d’1,5 milions d’euros pressupostats.
Amb la signatura del contracte i la data d’inici prevista, el febrer de 2026 marcarà un pas més en la transformació del Mercat de la Independència, amb l’objectiu de preservar aquest emblema arquitectònic com a cor comercial de la ciutat per a les properes dècades.
El segellament complet dels porticons i la incorporació de doble vidre amb cambra d’aire han de permetre reduir fins a un 48% la sensació de fred i un 24% la de calor, a més de millorar la il·luminació natural i reduir el consum energètic.
Reforma esglaonada per al dia a dia
La primera fase al Mercat de la Independència, entre el juny de 2023 i el juliol de 2024, va incloure l’arranjament de les cobertes, el canvi de les lluernes i la renovació del sistema de sanejament, amb una inversió d’1,7 milions, finançada majoritàriament (70%) amb fons europeus. La intervenció va permetre abordar les patologies més urgents i preparar-se per a les següents fases. Més endavant es preveu una tercera fase, que abordarà la rehabilitació de les façanes, la protecció ignífuga de l’estructura i diferents actuacions d’acabat a l’interior de l’edifici. El projecte es va estructurar en tres lots des de bon començament per garantir la continuïtat de l’activitat comercial i minimitzar l’impacte en el dia a dia dels paradistes i compradors.