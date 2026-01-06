Aprovada la renovació de l’asfaltat als polígons

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte de millora del paviment asfàltic en diversos trams dels polígons industrials de la ciutat. L’actuació, que compta amb un pressupost d’execució per contracte d’1.117.152,52 euros (IVA inclòs), té com a objectiu renovar la calçada en punts estratègics de l’activitat econòmica local per garantir la seguretat viària i resoldre el desgast provocat pel trànsit pesant.
Mapa de les actuacions
El projecte s’ha dividit en tres lots per agilitzar unes obres que arribaran a gairebé tots els polígons industrials de Terrassa. A Can Palet i Can Farcan, s’actuarà en eixos com l’avinguda del Vallès i la carretera de Montcada, així com en carrers com Duero, Ebre, Miño o Pontevedra. A Santa Margarida I i II, les millores arribaran a l’avinguda del Tèxtil, la Plaça de la Tecnologia, Colom, Llobregat o Albert Einstein.
A Can Parellada, s’intervindrà en carrers com Saturn, Apol·lo, Venus o Libra, i al Segle XXI, a la carretera de Rubí, Lepant i Sant Sebastià. També hi haurà actuacions a Els Gorgs-Est (passeig Vint-i dos de Juliol, Almeria, Màlaga o Prat de la Riba), la Grípia, Can Petit i punts concrets com el carrer Alemanya o Tramuntana.
Detalls de l’obra i terminis
Les obres consistiran principalment en el fresat de la capa superficial de l’asfalt (entre 4 i 5 centímetres) i la posterior reposició de la capa de rodament. En aquells punts on el deteriorament sigui estructural, s’excavarà fins a 20 centímetres per sanejar la base. A més, s’aprofigarà per anivellar tapes de clavegueram i embornals que hagin quedat enfonsats i es repintarà tota la senyalització horitzontal afectada.
El termini d’execució previst serà de 18 setmanes (6 setmanes per a cada lot). Pel que fa a la mobilitat, no es preveuen talls totals de circulació; els treballs es realitzaran ocupant només els carrils afectats per minimitzar l’impacte en l’activitat diària de les empreses i els treballadors.