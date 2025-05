400 alumnes participen al "Let’s Clean Up Europe!" en diferents punts de l'Anella Verda

Terrassa reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat participant un any més en la campanya europea "Let's Clean Up Europe!", impulsada per la Comissió Europea per conscienciar sobre la problemàtica dels residus abocats al medi natural. Enguany, la iniciativa tindrà lloc entre el 9 i el 16 de maig i comptarà amb la participació de cinc centres educatius de la ciutat. Més de 400 persones, incloent-hi alumnat de primària i secundària de les escoles Creixen, Martí, Lanaspa Giralt, l'Institut Escola Antoni Ubach i l'IES de Can Roca es mobilitzaran per recollir residus en diferents punts de l'Anella Verda.

Aquest divendres, 9 de maig, els estudiants de l’escola Lanaspa Giralt aniran a Ca n'Amat de la muntanya, al camí vell de Matadepera a Rellinars, mentre que els de Creixen dedicaran dues hores, de 10 a 12 hores, a fer aquesta activitat als entorns del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) i, també, a la confluència del carrer del País Basc amb el camp del cementiri municipal. Mentrestant, l’alumnat de l’Institut Escola Antoni Ubach, ho farà de 8.30 a 13.30 hores al Camp del Roure i, el de l’IES de Can Roca, farà el mateix de 10 a 13 hores en la zona del Torrent Mitger, a Can Colomer.

El divendres vinent, 16 de maig, els estudiants d’ESO de l’Escola Martí recolliran deixalles de 9 a 13 hores a la zona del Torrent de les Monges.

Majoritàriament, les accions consisteixen a seguir el recorregut prèviament marcat perquè les persones participants recullin les deixalles que troben al seu pas. Després les separen per tipologies per facilitar, així, el seu reciclatge i, al final del dia, les persones voluntàries calculen el volum de residus retirats i els pesen. Els organitzadors de cada acció disposen d’uns qüestionaris de valoració, on han de registrar les dades relatives a la quantitat de residus recollida, a la tipologia de les deixalles i a la participació. Una informació que després lliuren a l’Agència de Residus de Catalunya.

Residus a l'Anella Verda

L'any passat, l'Ajuntament de Terrassa va recollir, en total, 92.350 quilograms de runes i deixalles a l’Anella Verda i a les rieres: 51.560 quilograms es van localitzar els entorns naturals: 10.990 quilograms a les rieres; 14.300 quilograms al talús del torrent de la Grípia; 10.200 quilograms a la zona de sota el cementiri; 3.800 quilograms al carrer de Fornot i 1.500 quilograms, corresponent a altres petites actuacions. Les deixalles retirades eren, bàsicament, estris vells, mobles, runes i fustes.

Des del 2023, la ciutat compta amb una normativa municipal que afecta a tot el sòl no urbanitzable. És l’Ordenança de l’Anella Verda que regula diferents aspectes com són la protecció de la fauna i la flora, els camins, l’anar a peu, el fet de moure’s amb bicicleta o circular amb vehicles de motor, portar els gossos a passejar, els sorolls, la gestió de les restes vegetals i la prohibició de llençar residus.