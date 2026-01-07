La mascareta deixa de ser obligatòria als centres sanitaris

Els departaments de Salut i de Drets Socials i Inclusió han decidit no prorrogar l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris, així com en residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat. La mesura entra en vigor a partir d’aquest 7 de gener, arran de la davallada de la incidència de les infeccions respiratòries.
Segons les dades de la darrera setmana epidemiològica, del 29 de desembre al 4 de gener, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) se situa en 634 casos per cada 100.000 habitants, l’equivalent a 52.428 casos setmanals. Aquesta xifra correspon al llindar basal de transmissió, el nivell més baix previst.
Pel que fa a la grip, la incidència es manté en descens des de fa tres setmanes i actualment s’estima en 248 casos per cada 100.000 habitants, situant-se en un nivell moderat de transmissió. Els ingressos hospitalaris també segueixen aquesta tendència a la baixa.
En l’àmbit territorial, la regió sanitària metropolitana nord, on s’inclou Terrassa, registra una taxa de 130,48 diagnòstics de grip per cada 100.000 habitants, una xifra que confirma la davallada respecte de la setmana anterior, quan se situava en 159,62 casos.
Tot i l’aixecament de l’obligatorietat, Salut Pública continua recomanant l’ús de la mascareta quirúrgica a les persones amb símptomes dins dels àmbits sanitari i sociosanitari, així com l’adopció de mesures higièniques com a prevenció, especialment quan hi ha contacte amb persones vulnerables. A més, els centres sanitaris poden establir l’ús obligatori de la mascareta en determinats serveis si la seva situació epidemiològica així ho requereix.