Terrassa retira unes 60 tones de residus de l'Anella Verda i les rieres durant el 2025

Terrassa ha tancat el balanç de manteniment dels entorns naturals del 2025 amb la retirada d'unes 60 tones de deixalles. Aquesta tasca, clau per preservar les lleres de rieres, torrents i l’Anella Verda, ha permès recollir gairebé 14 tones a les rieres, prop de 22 tones a zones boscoses i camins allunyats, i unes 24 tones en àrees periurbanes.
Pel que fa al tipus de residus, gairebé la meitat del material recollit correspon a runa i voluminosos com estris vells, mobles o fustes. L’altra meitat està formada principalment per papers i plàstics: materials lleugers, però molt voluminosos, que fan més lenta la recollida perquè s’han de retirar manualment. Les dades d’enguany mostren una evolució positiva: el total de residus recollits durant la campanya de 2025 és clarament inferior al de 2024, quan es van arribar a retirar prop de 90 tones, i s’apropa més als nivells registrats el 2023.
L’Ajuntament gestiona la conservació de 36 camins municipals d’ús públic, àrees de lleure, fonts naturals, torrents arranjats, horts municipals i arbres catalogats, entre d'altres espais en custòdia. Tanmateix, des del consistori es recorda que la conservació d'aquest entorn, de gran valor ecològic, social i econòmic, depèn en gran mesura del comportament i el civisme de la ciutadania.
Reforç dels equips de neteja
Per fer front a aquests abocaments, el servei de Medi Ambient compta amb diversos recursos. D'una banda, el contracte de neteja de rieres urbanes, adjudicat actualment a la Fundació LaFACT (Factoria Social de Terrassa) per prop de 50.000 euros anuals. D'altra banda, des del 2024 s'ha reforçat el manteniment de l'Anella Verda amb un contracte específic per a espais periurbans (49.994 euros) i un equip de tres persones provinents d'un pla d'ocupació. Aquestes tasques es complementen amb les neteges periòdiques que realitzen grups de voluntaris, essencials per mantenir l'entorn net.
Mesures excepcionals per la pesta porcina
Terrassa es troba inclosa dins el radi d’alt risc establert per la Generalitat per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA), un fet que ara per ara obliga a mantenir un paquet urgent de restriccions als espais naturals del municipi. La mesura principal és la prohibició total de les activitats de lleure al medi natural, la qual cosa implica que no es pot sortir a caminar, córrer, anar en bicicleta ni passejar el gos per aquestes zones. Aquesta restricció afecta parcs naturals, boscos, lleres de rius i rieres, prats, camps de conreu i, fins i tot, els parcs urbans que es trobin a tocar de les lleres.
En cas que sigui imprescindible circular o caminar per espais naturals per accedir a llocs permesos (com habitatges), és obligatori mantenir-se estrictament dins els camins delimitats. Finalment, es demana a la ciutadania que, en cas d’atropellament d’un senglar o de trobar-ne un exemplar mort, s'avisi immediatament al telèfon d’emergències 112.