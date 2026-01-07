Analitzaran la presència de microplàstics a la depuradora de Terrassa-Les Fonts

Terrassa formarà part de l’estudi pioner que impulsarà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per analitzar la presència de microplàstics en diversos rius de Catalunya. En concret, dos dels punts de mostreig se situaran a la depuradora de Terrassa–Les Fonts, on es controlarà tant l’aigua d’entrada (influent) com la de sortida (efluent) de la instal·lació.
L’actuació s’emmarca en un projecte que preveu mostrejos en una cinquantena de punts repartits entre aigües superficials, capçaleres de rius i estacions depuradores d’arreu del país. En el cas de Terrassa, l’anàlisi permetrà avaluar quin volum de microplàstics arriba a la depuradora i fins a quin punt el procés de tractament en redueix la presència abans que l’aigua sigui retornada al medi natural.
Els mostrejos se centraran en partícules de polímers sintètics insolubles en l’aigua, amb mides molt petites -d’entre 0,1 micròmetres i 1,5 mil·límetres-, així com fibres que poden arribar fins als 15 mil·límetres de longitud. Entre els materials analitzats hi ha polietilè, polipropilè i poliestirè, habituals en bosses de plàstic, envasos, estris de cuina o joguines.
Per dur a terme l’estudi, l’ACA ha tret a licitació un contracte valorat en 291.037 euros, amb una durada de 23 mesos. El projecte inclou tres campanyes de mostreig que permetran recollir un total de 123 mostres, de les quals catorze mesos es destinaran al treball de camp, tres a l’anàlisi de les mostres i tres més a l’elaboració dels resultats.
Des de l’Agència Catalana de l’Aigua destaquen que es tracta d’una mesura “pionera”, que ha de servir per identificar l’abast real de la contaminació per microplàstics als rius i establir, en el futur, actuacions específiques per minimitzar-ne la presència. En aquest context, Terrassa es converteix en un punt clau d’observació, amb dades que poden ser decisives per entendre el paper de les depuradores en la lluita contra aquest tipus de contaminació emergent.