Ara que ja han passat Reis i toca tornar a la rutina, arriba el moment inevitable de desmuntar la decoració de casa i sorgeix el dubte de cada any: on va l'avet natural? Per evitar imatges d'arbres abandonats a les voreres o al costat dels contenidors, l'Ajuntament de Terrassa ha volgut posar les coses fàcils i recorda que hi ha alternatives gratuïtes per fer-ho bé.
Les opcions són molt senzilles. Si pots moure't, el més ràpid és portar l'arbre directament a la deixalleria municipal. Però si no tens com portar-lo, l'Ajuntament ofereix un servei de recollida gratuït a la porta de casa trucant al telèfon 900 72 01 35. Es poden trobar més detalls a la web terrassanadal.terrassa.cat. També s'hi poden portar altres branques ornamentals. El material vegetal es tritura per fer-ne compost orgànic o fabricar encoixinat, un element de jardineria que s’utilitza en espais verds.
Des del servei d’informació municipal 010 també recorden que els ornaments nadalencs vegetals com l'arbre es poden dipositar al contenidor d’orgànica i que, igual que l’any anterior, se’n fa la recollida.
Abans de desfer-nos de l'arbre, convé comprovar en quin estat es troba. Si conserva les arrels i ha resistit bé la calor de casa, cosa que no sempre és fàcil, una bona alternativa pot ser replantar-lo al jardí. Si, en canvi, està sec o el vam comprar sense arrels, la millor opció és, sens dubte, utilitzar els serveis de recollida oficials per donar-li una segona vida en forma d'adob.. Cal tenir present que no es recomana replantar els avets al bosc, ja que sovint no són espècies autòctones i només es pot fer sota control expert.
Algunes botigues i centres de jardineria que accepten que els tornem els avets comprats abans de Nadal. A partir d’aquí, són ells qui valoren si l’arbre es pot replantar o si cal triturar-lo per fer-ne compost.
Quin dia s'han de retirar oficialment les decoracions de les festes?
Igual que passa a l'hora de muntar-lo, per treure l'arbre també hi ha disparitat d'opinions. Per a molts, el mateix dia de Reis marca el punt final de les celebracions, mentre que altres s'esperen a l'endemà o l'allarguen fins el 14 o 15 de gener.
Això sí, no oblideu que el pessebre, pels qui mantenen la tradició, pot quedar-se exposat a casa fins al 2 de febrer, dia de la Candelera.