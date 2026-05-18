La salut mental i el benestar emocional centren el tercer Congrés de Formació Sanitària Especialitzada

La tercera edició del Congrés de Formació Sanitària Especialitzada de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa (FAMT) se celebra aquest dilluns posant el focus en la salut mental i el benestar emocional. La Mútua acull aquesta jornada sota el lema "Cuidar per aprendre, aprendre per a cuidar: humanitzant la Salut Mental en la Formació Sanitària Especialitzada (FSE)". L'esdeveniment està organitzat per la Comissió de Docència de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa i la Comissió de Docència d'Atenció Familiar i Comunitària.
L'objectiu principal és posar en valor la rellevància del benestar emocional i la salut mental durant la formació sanitària especialitzada. El congrés analitzarà com aquests aspectes afecten els residents, els tutors i altres agents implicats, tant en l'àmbit personal com professional, amb la finalitat d'establir estratègies de millora.
Desenvolupament de la jornada
La inauguració ha anat a càrrec del director de Docència de la FAMT, el doctor José Antonio Monreal, la cap d'Estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Mútua Terrassa, la doctora Montse Llordés, i el cap d'Estudis de Formació Sanitària Especialitzada de l'HUMT, el doctor Baltasar Sánchez.
El programa s'articula al voltant de dues taules. La primera es dedicarà al benestar emocional i la salut mental, confrontant la realitat amb les expectatives. La segona se centrarà en les estratègies concretes que l'entitat vol desenvolupar, comptant amb la possible col·laboració externa de col·legis professionals o Galatea. Durant la jornada s'exposaran 16 treballs d'investigació per part dels residents de la FAMT, presentats en format de comunicació oral i de pòster amb defensa.
Comiat i entrega de premis
Un cop presentades les comunicacions orals, es farà el comiat de prop de cinquanta residents que enguany acaben la formació a l'entitat. En aquest acte se'ls lliuraran els certificats i les orles respectives.
L'esdeveniment clourà amb l'entrega del premi a la millor comunicació oral. La finalització de l'acte anirà a càrrec dels doctors José Antonio Monreal, Montse Llordés i Baltasar Sánchez.