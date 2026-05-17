Un incident al barri de Les Fonts deixa un pal de telefonia sobre la façana d'un habitatge

pal de telefonia continua recolzat a la façana d’un habitatge del carrer de la Ginesta, al barri de Les Fonts, més d’una setmana després d’un incident que ha encès algunes queixes veïnals. Els residents denuncien que la situació pot generar un risc per a la seguretat i que, de moment, no s’ha pres cap mesura per part de l’administració.
Segons explica
Isabel Alonso, veïna de la zona, tot va començar amb la reubicació d’uns contenidors “sense previ avís” i un primer episodi en què un d’aquests contenidors va quedar enredat amb els cables de telefonia quan el camió de recollida de residus l’estava retirant. En aquell cas, els Bombers van intervenir i van poder resoldre la incidència sense cap conseqüència. El segon cop que va succeir el mateix, però, la situació va escalar quan un operari d’Eco-Equip intentava desenganxar el contenidor i un pal de fusta va acabar caient contra la façana d'un habitatge proper.
Posteriorment,
els Bombers van tornar a actuar per desenganxar el contenidor dels cables, però el pal de telefonia va quedar recolzat a la façana i encara no ha estat retirat. En conseqüència, Isabel Alonso denuncia la manca d’actuació de l’Ajuntament de Terrassa i alerta que la caiguda del pal pot suposar un perill evident per a la seguretat. Així doncs, lamenta que la situació continuï sense resoldre’s, criticant així la resposta municipal.
Temor a nous incidents
Alonso subratlla que
ja s’ha traslladat la queixa al consistori i a diferents departaments, però assegura que no s’ha executat cap actuació efectiva sobre el terreny. També recorda que ja s’han registrat dos episodis similars amb els mateixos contenidors, fet que, segons els veïns, evidencia un problema de planificació en la ubicació dels contenidors. La veïna insisteix que el principal temor és que el pal pugui acabar cedint completament o que es produeixi un nou incident amb els vehicles de recollida de residus si no es modifica la instal·lació.