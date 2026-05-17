Dos castells de gamma alta pels Minyons a Sant Boi de Llobregat

Els Minyons de Terrassa convaliden les sensacions preses l'anterior setmana a la Fira Modernista amb la seva actuació a Sant Boi de Llobregat aquest diumenge. Els malves han pogut descarregar els dos castells de vuit que han efectuat a la plaça de l'Ajuntament de la localitat del Baix Llobregat, cosa que, segons la mateixa colla, aferma el seu creixement tècnic. Han compartit plaça amb els Castellers de Cornellà, els de Sant Cugat i els de Viladecans.
Els de Terrassa han començat la jornada castellera amb l'execució simultània de tres pilars de quatre. Ja en rondes de castells, han pogut exhibir "una gran solidesa" amb la descàrrega del 2 de 8 amb folre, un castell que ja tenen per la mà, i de la "catedral", el 5 de 8. Per concloure la diada, els malves han executat dos pilars de cinc simultanis.
L'objectiu per a la següent cita castellera és superar-se a ells mateixos, per això la colla ha convocat per al divendres 22 de maig el primer assaig de la temporada enfocat a practicar els castells de gamma extra. "L'objectiu d'aquesta sessió especial és obrir les portes a tothom i convidar a la màxima participació per fer front als grans reptes del futur", han expressat des de la colla en un comunicat.
Precisament, la següent jornada marcada al calendari dels Minyons és el pròxim dissabte 23 de maig, la Diada del Patrimoni. Allà és on volen estrenar la gamma extra, tot just després del tradicional pilar caminant, que travessarà el Pont de Sant Pere a les 18 hores.