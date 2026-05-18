El projecte A-porta de Ca n'Anglada s'integra en una xarxa europea per reforçar la participació als barris

El projecte comunitari A-porta, desenvolupat des de fa 4 anys al barri de Ca n'Anglada amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i impulsat per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), s'ha incorporat a la iniciativa europea Citizen-doors. Aquest projecte transfronterer busca "reforçar la participació ciutadana i combatre l'escepticisme democràtic" en zones amb alta vulnerabilitat social, expliquen fonts municipals.
La iniciativa està liderada per la CONFAVC al costat de les entitats Voisin Malin de França i la Régie des quartiers de Comines-Warneton de Bèlgica. A més, compta amb el finançament de la Unió Europea mitjançant el programa Citizens, Equality, Rights and Values.
Citizen-doors es desenvoluparà durant els anys 2026 i 2027 i preveu arribar directament a unes 2.000 persones als tres països participants. El projecte ha estat seleccionat en la convocatòria europea amb una puntuació de 96 sobre 100.
La figura dels "picaportes"
Per abordar la desconnexió creixent entre la ciutadania i les institucions, s'aposta per una metodologia basada en el contacte directe amb el veïnat. Es preveu la creació d'una xarxa de 80 agents locals, anomenats "picaportes", que faran de dinamitzadors comunitaris per reduir les desigualtats d'accés a la participació política i social.
A Catalunya, el desplegament es farà a Ca n'Anglada i al Barri Centre de Salt, on es formaran 25 d'aquests agents. Aquest mes de maig ja han començat les primeres accions formatives. Les seves tasques consistiran a fer visites porta a porta per informar, escoltar les necessitats i facilitar la connexió amb els mecanismes de participació, posant especial atenció en col·lectius infrarepresentats com joves, dones, gent gran o persones migrades.
La regidora de Ciutadania i Migracions, Polítiques de Gènere i del Districte 2, Lluïsa Melgares, valora de manera molt positiva que el treball comunitari de Ca n'Anglada formi part d'aquest projecte europeu. "Aquesta iniciativa ens permetrà continuar reforçant la participació i el treball de proximitat al barri, compartint experiències i metodologies amb altres territoris europeus que també treballen per fer arribar la participació ciutadana a tothom", ha destacat. Segons la regidora, aquestes accions contribueixen a enfortir la cohesió social i a crear canals més accessibles per a col·lectius que sovint queden allunyats dels espais de decisió i implicació comunitària.