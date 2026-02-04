Mans Unides Terrassa combat la violència a Sierra Leone

Mans Unides ha presentat aquest dimecres a Terrassa la seva 67a campanya anual sota el lema “Planta cara a la fam: sembra”, centrada globalment en la desigualtat alimentària. Tanmateix, la delegació terrassenca anirà més enllà d’aquest eix temàtic i, enguany, focalitza els esforços en una altra emergència: la prevenció de la violència de gènere a la província oest de Sierra Leone, ha explicat Rosa Lluch, responsable de l’entitat a Terrassa.
El projecte, pressupostat en 65.029 euros, pretén combatre una realitat colpidora: els més de 10.000 delictes registrats contra dones i menors, molts de caràcter sexual. Mans Unides Terrassa col·laborarà amb el soci local Caritas Freetown en deu comunitats i escoles. La iniciativa arribarà a 13.000 persones, amb 313 beneficiàries directes. El projecte combina la formació i el finançament de petits negocis per empoderar les dones, també amb la denúncia de la violència a les aules. A més, es reforçaran les unitats policials de suport familiar i es facilitarà l’accés a la justícia per garantir la protecció de les víctimes.
Horts urbans al Perú
L’acte de presentació ha comptat amb Yovana Garfias, de l’ONG FOVIDA, que col·labora històricament amb Mans Unides. Garfias va exposar l’experiència al Perú, on el canvi climàtic i la precarietat econòmica amenacen la seguretat alimentària de milers de famílies.
Garfias ha relatat com, a la zona periurbana de Lima, s’està promovent l’agricultura urbana. “Tot i la pobresa del sòl, hem aconseguit conrear més de vint espècies per complementar una dieta que, pels preus del mercat, és cada cop més insostenible”, va detallar l’activista. El projecte ha permès la creació de set horts comunitaris que beneficien 210 famílies, també amb un fort component de gènere. FOVIDA també treballa a les zones rurals dels Andes i la selva peruana.
Mans Unides va recaptar 350.000 euros a Terrassa i prop de 48 milions a l’Estat durant el 2024, destinats a diversos projectes.