L’Ajuntament de Terrassa reforça els recursos d’informació i suport adreçats a les persones amb discapacitat amb la posada en marxa d’un nou canal de comunicació i l’actualització d’una guia de referència. Les dues iniciatives les impulsa el Servei de Capacitats Diverses.
El nou canal de WhatsApp, sota el nom de “Capacitats Diverses Terrassa”, vol millorar la comunicació directa amb la ciutadania i facilitar l’accés a informació útil, actualitzada i accessible. A través d’aquest espai es difondran serveis, activitats, convocatòries, ajuts i altres recursos d’interès per a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
En paral·lel, el servei ha publicat la tercera edició de la Guia de recursos generals per a persones amb discapacitat, una versió digital revisada i ampliada que recull informació pràctica per orientar i acompanyar la ciutadania en diferents àmbits de la vida quotidiana. La guia inclou recursos sobre gestions administratives bàsiques, prestacions econòmiques, serveis d’assessorament, entitats especialitzades, educació i formació, ocupació, productes de suport, salut, acompanyament familiar, transport accessible i habitatge, entre d’altres. Es pot consultar i descarregar al web municipal.