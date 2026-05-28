Ona Martínez rep l'aval d'Alamany: "El canvi a Terrassa l'encapçala una dona com ella"

Lluny dels faristols habituals i amb les eleccions municipals a un any vista, el local d’AVAN ha acollit aquest dijous la presentació oficial d’Ona Martínez com a candidata d’Esquerra Republicana a l’alcaldia. En una conversa conduïda per la periodista Mariola Dinarès, Martínez ha rebut el suport de la secretària general del partit i alcaldable per Barcelona, Elisenda Alamany: "Terrassa ja va provar un canvi el 2019 que no ha funcionat i li fa perdre oportunitats. El canvi que mereix és el d’una nova generació encapçalada per una dona com és l’Ona".
Abans, Martínez ha lamentat “el conformisme” del govern Ballart, que, diu, fa que la ciutat vagi “perdent pistonada”, i ha demanat oblidar “la guerra històrica de si som la tercera o la quarta ciutat” en població per “aspirar a ser la tercera capital del país”. Per aconseguir-ho, aposta per retenir el talent universitari i cedir les naus municipals que “es cauen a trossos” a empreses tecnològiques.
Pel que fa a l’audiovisual, Ona Martínez ha reclamat anar més enllà dels grans titulars per atraure de manera permanent plataformes com Netflix o HBO. “Necessitem que es contractin tècnics i s’hi generi feina; no només que vinguin rodin amb la capsa i se’n tornin a anar, necessitem que s’hi quedin”, ha subratllat Martínez.
La crítica més dura ha estat en mobilitat, on la candidata veu incomprensible “enterrar 13 milions en un pàrquing inútil” al Portal de Sant Roc, en plena ZBE, i demana destinar els fons a habitatge, parcs o a un aparcament a la zona esportiva, que “pateix cada dia el col·lapse”.
Dinarès ha estirat el fil de la biografia més íntima de Martínez, que ha confessat ser on és “pels meus fills i, sobretot, els avis”, marcats per la guerra i l’exili. El públic ha guardat silenci absolut quan ha recordat un tiet avi mort en obrir una bomba abandonada: “Aquesta història me l’explicava la meva àvia quan jo era petita, plorant ella i plorant jo”. Un llegat que “em va fer entendre que la política és important i que tenim capacitat per decidir què volem ser”.