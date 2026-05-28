Terrassa avança l'obertura de la piscina de Vallparadís, estrena nebulitzadors i amplia els refugis contra la calor

Terrassa ha presentat el nou dispositiu de prevenció i actuació per fer front a les altes temperatures aquest estiu, marcat per l'avançament de l'obertura d'algunes piscines municipals i la incorporació de nous elements per refrescar l'espai públic. L'alcalde, Jordi Ballart, ha subratllat que la ciutat ha triat anticipar-se a una realitat que transforma la manera com vivim els estius. "Crec que els últims anys s'ha demostrat que la calor no és només una qüestió meteorològica, és una qüestió de salut, és una qüestió de qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes", ha afirmat l'alcalde durant la presentació de la campanya, que porta per nom "A punt per la calor".
Aquest pla preveu una inversió global d'uns 500.000 euros i s'estructura en diverses línies d'actuació que impliquen serveis municipals i cossos d'emergències.
Ombra, aigua i refugis climàtics
L'estratègia municipal aposta fortament per incrementar les zones d'ombra als carrers i a les places. Enguany, la ciutat disposarà de sis grans espais protegits del sol, amb la instal·lació d'un tendal nou a la plaça de Lluís Companys i la renovació de l'estructura de la plaça de la Torre del Palau, on també es posarà en funcionament una nova font d'aigua fixa. Aquesta mesura es complementa amb la plantació de 601 arbres, als quals se'n sumaran 509 més al parc de la República, fins a assolir un total de 1.168 exemplars nous aquest any.
A més, una de les grans novetats de la temporada serà la col·locació de sis nebulitzadors d'aigua en punts estratègics com el parc de Sant Jordi, la plaça del Progrés, la plaça Nova, el Torrent de les Bruixes, la plaça Federico García Lorca i la plaça del Primer de Maig. Aquests elements ajudaran a refrescar l'ambient i fer més confortables els episodis de calor intensa.
Tot aquest desplegament a la via pública s'acompanya d'una ampliació substancial de la xarxa local de refugis climàtics. Terrassa comptarà amb 56 espais repartits per tot el municipi, dels quals 36 seran interiors. Aquest estiu s'hi incorporen nous equipaments com el Mercat de Sant Pere, la Sala Muncunill, el Casal de Can Parellada i les biblioteques del districte dos i del districte cinc, que obriran a l'agost per primera vegada.
Malgrat l'oferta, l'alcalde ha volgut recordar que en situacions de risc el primer refugi ha de ser la pròpia llar, sempre que es mantinguin unes bones condicions de ventilació.
Obertura anticipada de piscines
Les piscines municipals seran un recurs fonamental per combatre la calor. La principal novetat és que la piscina de Vallparadís obrirà les portes el dia vuit de juny, un fet que suposa avançar tres setmanes el calendari habitual. Fins al 20 de juny, aquesta instal·lació funcionarà només en horari de tarda (de 15.30 a 19.10) per adaptar-se a la jornada intensiva dels escolars.
A partir del 20 de juny, Vallparadís incorporarà el torn de matí i passarà a funcionar amb el seu horari complet habitual. Aquell mateix dia entraran en servei la resta de piscines de la ciutat, com la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, que ja obriran amb l'horari regular de matí i tarda. La temporada s'allargarà fins al 30 d'agost en tots aquests equipaments, on enguany també s'han reforçat les zones d'ombra amb noves estructures i arbrat. "Volem que sigui un espai de lleure, un recurs accessible i segur per a tota la ciutadania", ha defensat l'alcalde. De fet, des de la Policia Municipal de Terrassa, Marc Pintor, s'ha explicat que durant els mesos d'estiu, i amb coordinació de la regidoria d'Esports, es durà a terme un dispositiu de vigilància i control itinerant a les instal·lacions.
Pla de climatització a les escoles
L'adaptació al canvi climàtic també posa el focus en les escoles. A partir d'un estudi de confort realitzat el 2024, el consistori instal·larà 245 ventiladors als centres educatius entre els mesos de maig i juny. Aquests aparells se sumaran als 350 que s'hi col·locaran durant l'estiu a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, per la qual cosa al setembre s'hauran posat gairebé 600 ventiladors a les aules.
Pel que fa als patis, s'instal·laran 12 tendals nous en centres com l'escola Pau Vila, l'escola Ponent o l'escola França, entre d'altres, i es preveu ampliar aquestes estructures a vuit centres educatius més abans d'acabar l'any. Es calcula que la inversió total a les escoles en aquest àmbit serà d'uns 250.000 euros.
Atenció a la vulnerabilitat i als grans esdeveniments
El pla dedica una atenció específica als col·lectius de risc. La Creu Roja liderarà un intens treball preventiu amb la previsió de superar les 2.000 trucades de seguiment a persones vulnerables. També s'ampliaran a dues les sortides setmanals de les unitats d'emergència social per atendre aquells que viuen al carrer, oferint-los aigua i crema solar.
El centre de l'Andana ampliarà la seva capacitat en 10 places en cas d'emergència i ajustarà els horaris per evitar que els usuaris estiguin al ras a les hores de més insolació. A més, el consistori actuarà al Mercadal de Martí l'Humà col·locant tendals i una carpa del servei de comerç com a punt de descans.
Pel que fa al benestar animal, el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) ha millorat les instal·lacions amb tendals i noves zones de refresc. La Policia Municipal ha instat el veïnat a denunciar qualsevol cas en què es detectin gossos o gats tancats en balcons a ple sol per garantir-ne la seguretat.
També la programació d'estiu s'adapta a les temperatures, i esdeveniments com la Festa Major ja apliquen criteris d'adaptació climàtica, ajustant horaris o avançant actes tradicionals per evitar les hores de més calor.
Prevenció d'incendis i restriccions forestals
L'arribada de l'estiu dispara el risc d'incendis forestals. La regidoria de Protecció Civil, Ruth Hibernón, ha anunciat una actuació de prevenció inèdita a la ciutat: la creació d'una franja perimetral de baixa combustibilitat de 57,5 hectàrees al voltant del nucli urbà, que s'executarà entre el setembre i el desembre. En total, el consistori inverteix gairebé 172.000 euros a mantenir 136,55 hectàrees de franges forestals i prop de 30.000 euros a millorar 29 quilòmetres de camins.
Aquestes tasques es complementen amb els patrullatges de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF), que compta amb 60 voluntaris mobilitzats i tres vehicles d'aigua.
Els Agents Rurals han subratllat que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà, motiu pel qual han recordat la prohibició de fer foc a menys de 500 metres de les zones boscoses. A més, han recalcat que l'entorn de l'Anella Verda no es podrà fer servir com a refugi climàtic a causa de les restriccions d'accés vigents per la pesta porcina africana. Totes les institucions implicades han fet una crida unànime a la prudència i han demanat a la ciutadania que consulti diàriament el Pla Alfa.